כדורגל ישראלי

טוריאל ופלקאו נקודות האור: ציוני הפועל תל אביב

הכוכב והקשר עם ציון 7, אלקוקין שהחמיץ את הפנדל הקריטי קיבל 5, כמו גם אליניב ברדה, לויזו ודאפה: הציונים של האנשים באדום אחרי ההדחה למכבי ת"א

סתיו טוריאל מאוכזב (רדאד ג'בארה)
סתיו טוריאל מאוכזב (רדאד ג'בארה)

שוער

אסף צור 6 – כמעט ולא הייתה לו עבודה לאורך 120 הדקות.

הגנה

זיו מורגן 6 – השקיע ונתן את כל מה שיש לו עד הסיום.

צ’יקו 6 – נתן משחק אחראי וניהל מעולה מאחור.

פרננד מאיימבו 6 – הקפטן לא במשחק גדול בגלל השער של וארלה, לא ויתר על המשחק גם בלי כתף.

מרקוס קוקו 5 – בכורה סבירה, היה יציב רוב הזמן אבל יכול היה לעשות יותר בשער של וארלה.

אלעד מדמון מתקל את צאלעד מדמון מתקל את צ'יקו (רדאד ג'בארה)

קישור

פלקאו 7 – נוכחות חזקה במרכז, תרם הרבה למשחק של הפועל והוסיף בישול לרזומה.

אנדריאן קרייב 6 – שיחק בצורה מסודרת ושמר על איזון.

התקפה

רוי קורין 5 – לא הצליח להשפיע מספיק על המשחק.

סתיו טוריאל 7 – הכוכב של הפועל, שוב הוכיח כמה הוא חשוב לקבוצה.

לויזוס לויזו 5 – עבד קשה ועמד במשימות שלו.

דניאל דאפה 5 – השקיע המון בלחץ ובעבודה בלי כדור, אבל היה חסר ריכוז ברגעים החשובים.

רועי אלקוקין לא מאמין (רדאד גרועי אלקוקין לא מאמין (רדאד ג'בארה)

מחליפים

סתיו למקין 6 – נכנס טוב במקום קוקו.

רועי אלקוקין 5 – הוסיף אנרגיה ועשה את שלו, אבל את הפנדל המכריע החמיץ.

אנאס מחאמיד 5 – לא ממש הצליח להשאיר חותם, רשם פספוס גדול בהארכה.

יזן נאסר 5 – ניסה לעזור, אבל השפיע מעט.

מאמן

אליניב ברדה 5 – היה צריך לנצל טוב יותר את היתרון המספרי, יחכה לנצח דרבי בפעם אחרת.

