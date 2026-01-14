יום רביעי, 14.01.2026 שעה 22:41
כדורגל ישראלי

"רצף הניצחונות? שוב, אסור שזה יסנוור אותנו"

יצחקי אחרי ההעפלה של בית"ר לרבע גמר הגביע: "ממשיך להתרכז בלנטרל את רעשי הרקע, גונזאלס? יש הרבה דברים שאהבנו בו". וגם: המשך החלון בינואר

ברק יצחקי (חגי מיכאלי)
בית”ר ירושלים הבטיחה הערב (רביעי) את העפלתה לשלב רבע גמר גביע המדינה, אחרי שהשיגה 0:2 על עירוני קריית שמונה שסיימה את דרכה במפעל. הירושלמים ממשיכים בתקופה הטובה שלהם עם ניצחון שביעי ברציפות בכל המסגרות.

בתום התמודדות, דיבר המאמן המנצח, ברק יצחקי: “לא חושב שהיכולת לא הייתה הכי מרשימה, ייצרנו מספיק מצבים בטח במחצית השנייה ובסוף ניצחנו. הקהל נהנה ואנחנו מסתכלים לשלב הבא. רצף הניצחונות? התוצאות מדברות בעד עצמן, אבל זה משהו שלא צריך לסנוור אותנו. מסתכלים על הפועל פתח תקווה”.

“אני מתרכז במה שאני מאמין בו, מנטרל את עצמי ואת השחקנים שלי מרעשי רקע כי במועדון הזה קל לאבד את הראש. לא צריך להתבלגן יותר מדי. פ”ת? היא בוודאי מוקש, היא מוכיחה את זה בתקופה האחרונה. זו קבוצה מאוד אטרקטיבית שאוהבת לשחק עם הכדור, אנחנו נצטרך להגיע בשיא המוכנות. זה משחק סופר קשה”, אמר יצחקי.

יצחקי: ״אין משחקים קלים, שמח שעלינו שלב״

על הרכש גונזאלס והחלון של ינואר: “יש הרבה דברים שאהבנו בו וכשהוא יגיע הוא ייצטרך להראות את זה על המגרש. יכול להיות שיהיה עוד שחקן חדש לבית”ר בחלון הזה, ויכול להיות שלא – אני לא רוצה לצאת בהצהרות. הסגל עוד יצטמצם? יכול להיות ששחקן או שניים יעזבו, אך זה תפקיד של המנהל המקצועי”.

טימוטי מוזי: “גם השחקנים וגם הקהל דחפו אותי בהחמצה, היה לי קצת קשה, אבל זה נתן לי עידוד ובסוף הביא שער. סימנתי על שועה? כן, אלה בישולים שרק הוא יכול לתת. אחרי ההחמצה הוא אמר לי לא לדאוג ושהוא ייתן לי עוד אחד. היריבה הבאה בגביע? זה לא משנה לנו, רוצים להציג את הכדורגל שלנו ונקווה שנביא ניצחון”.

כובש השער השני של הצהובים שחורים הוסיף: “התחרות על ההרכב? זה דבר בריא לקבוצה שרוצה לרוץ, זה מבורך שיש מבחר גדול ואני שמח ששחקנים מגיעים. זה יכול להביא אותנו לרמות אחרות. זו עונה טובה שלי, אני רוצה להמשיך את התשואה והתרומה שלי לקבוצה, ואני שמח שזה בא לידי ביטוי בשערים ובבישולים”.

טימוטי מוזי חוגג (אורן בן חקון)טימוטי מוזי חוגג (אורן בן חקון)

עוזרו של שי ברדה, מנו הרוניאן: “החבר’ה רצו, יש ימים שדברים לא הולכים ואז אתה מקבל גול בצד השני. מרגיש שיכול היה לצאת יותר מהמשחק פה, אין לי תלונות לשחקנים, הם היו במשחק עד הדקה האחרונה. בשני יש לנו את הפועל חיפה צריך לקחת שלוש נקודות ולהישאר בליגה. המועדון עובד על חיזוק, בטוח שק”ש תישאר בליגה”.

שי בן דוד: “יכולנו להשיג יותר מהמשחק, היו לנו דקות טובות, אבל זה הכדורגל. הלחם והחמאה שלנו זה הליגה ובעזרת השם נשיג את המטרות שלנו. שועה? היה קשה, הוא שחקן מצוין, אני לא מסתכל על השמות אלא עושה את העבודה שלי. הדחיפה לנמניה? אני ראיתי מרפק לפנים, אך לא מתערב לשיפוט כמובן”.

על אי ההזדמנות שלו במכבי חיפה: “מה שברק עושה עכשיו זה מצוין, אני רואה בזה רק דברים טובים. אני כרגע בק”ש וזה מה שחשוב לי, מקווה שנשיג את המטרות והכל יהיה בסדר. היה קשה להיות בלי שי (ברדה), אני משתתף בצערו ומקווה שהוא יחזור בקרוב”.

