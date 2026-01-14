יום חמישי, 15.01.2026 שעה 00:26
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

7 מ-8, כמעט חצי מהלאומית: העולות לרבע הגמר

תמונות 8 האחרונות כמעט הושלם, כאשר כפר קאסם וכפ"ס ישחקו על הכרטיס האחרון ובכל מקרה יבטיחו: 3 מהליגה השנייה, 5 בליגת העל. תמונת המצב המלאה

|
גביע המדינה (רדאד ג'בארה)
גביע המדינה (רדאד ג'בארה)

מה שהתחיל עם כל הקבוצות בישראל כעת הפך לתשע אחרונות. שלב שמינית הגמר בגביע המדינה לעונת 2025/26 כמעט לגמרי מאחורינו, כאשר נותר מפגש אחד והאחרון והוא יהיה בין מ.ס כפר קאסם לבין הפועל כפר סבא על טהרת הליגה הלאומית.

בכל מקרה, מי שתעלה משם תשלים שלוש קבוצות מתוך שמונה האחרונות מהליגה השנייה בישראל, כאשר בני יהודה גברה בפנדלים על מכבי הרצליה ומכבי יפו הפתיעה את מכבי נתניה. ולכן, שלוש מהלאומית, חמש קבוצות מליגת העל.

מהליגה הבכירה בישראל ניתן למצוא את מכבי תל אביב שהדיחה את הפועל תל אביב, את מכבי חיפה שניצחה את הפועל רעננה, את בית”ר ירושלים שהדיחה את קריית שמונה, את מכבי בני ריינה שהדיחה את הפועל פתח תקווה ואת הפועל באר שבע שהדיחה את הפועל ירושלים.

על אף שלא כולן עלו עדיין ועוד מחכים לנציגה, ההגרלה של רבע הגמר תתקיים בכל זאת כבר מחר (חמישי) בשעה 11:00, כאשר כמובן במקרה של כפר קאסם והפועל כפר סבא הן יוגרלו עוד לפני שהן יודעות אם הן יהיו בשלב הבא או לא.

