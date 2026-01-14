יוענקו דרכונים לספורטאי אולימפיאדת החורף

עוד צעד לקראת חלוקת הדרכונים עבור אתילה קרטזס, מריה סיניוק וג’רד פיירסטון. הכנסת אישרה הערב (רביעי) את הענקת סמכויות משר הפנים לראש הממשלה בנימין נתניהו למתן דרכונים עבור שלושת הספורטאים שאמורים להתחרות באולימפיאדת החורף מילאנו-קורטינה 2026.

מליאת הכנסת אישרה את ההצעה להעניק לראש הממשלה את סמכויותיו של שר הפנים, כך שיוכל לחתום על אישור מתן הדרכונים לשלושת הספורטאים, עולים חדשים, על אף שמרכז חייהם הוא לא בישראל והם לא שוהים במדינה 36 חודשים מתוך 60 כפי שהחוק מחייב. כזכור, ההצעה כבר אושרה על ידי הממשלה וכעת לאחר אישור הכנסת - ראש הממשלה יוכל לחתום על הצווים ולאשר להם לקבל דרכונים קבועים.

לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו יחתום ויאשר להם את קבלת הדרכונים, משרד הפנים ינפיק להם את הדרכונים הקבועים והספורטאים יוכלו להירשם בוועד האולימפי הבינלאומי עד ליום ראשון הקרוב כדי לצאת לאולימפיאדת החורף. גורמים רבים בצמרת המדינה לוחצים על מנת שהכל יאושר ויוסדר בזמן, אחרי סאגה שנמשכת כחודשיים.

השרה לשוויון חברתי ונציגת הקואליציה במליאה, מאי גולן, הציגה את ההצעה ואמרה: “הממשלה החליטה, לנוכח היעדר שר הפנים ועל מנת להבטיח מענה לצרכים דחופים וחיוניים, להעביר לראש הממשלה את הסמכויות הנתונות משר הפנים לראש הממשלה, עד למינוי שר הפנים. אחד מהם, הוא הענקת דרכונים קבועים עבור אזרחים המייצגים את המדינה במפעלי ספורט בתקופה הקרובה”.

אתילה קרטזס (IMAGO)

סגן יו”ר הכנסת, ח”כ סימון דוידסון, אמר במליאה: “אני רוצה להודות לאופיר כץ ומירב בן ארי על זה שהנושא נכנס בבהילות פנימה, ולעודד פורר שעשה על זה דיון בוועדות הכנסת. במדינת ישראל הכל עקום. ספורטאי מתאמן מגיל צעיר, מגיע לספורט הישגי, נוסע למחנות אימונים וזה עולה ים של כסף, הוא עושה קריטריון אולימפי, לשם מגיעה הצמרת של הספורט העולמי. רק המעטים מגיעים לייצוג של מדינת ישראל במשחקים האולימפיים. אנחנו יודעים יופי לרוץ לפודיום כשהוא מקבל מדליה, אבל עד לרגע הזה יש דרך ארוכה”.

ח״כ דוידסון הוסיף: “בפברואר יש את אולימפיאדת החורף ויש במשלחת הישראלית ספורטאים שהם עולים חדשים, אבל הם לא יכולים לצאת לשם כי אין שר פנים שיאשר את הדרכונים שלהם. זו מדינת ישראל בשנת 2025, ואין שר פנים שיכול לחתום על קבלת דרכון ולאשר להם לצאת לייצג את המדינה. אני רוצה לפרגן ל-ONE, בלעדיהם לא היינו יודעים על זה והם לא היו מגעים לאולימפיאדה. במדינה הזו אין שר פנים, אין שר בריאות, אין שר רווחה, הכל פה עקום. נאשר להם לצאת כמובן, אבל עצוב שהגענו למצב הזה. לספורט הישראלי, אני מבטיח לכם שתמיד נעשה הכל כדי שהדגל הישראלי יתנופף באולימפיאדה”.

סימון דוידסון (שחר גרוס)

ח”כ מירב בן ארי גם התייחסה לכך וציינה: “לשמחתנו, נמצא הפתרון. חבל שזו עוד קומבינה מסריחה מבית הממשלה הזאת, כי אמור היה להיות פה שר פנים שיאשר זאת - ולא קומבינות”.

ח”כ ולדימיר בליאק ביקר את הממשלה: “בחודש הבא, באצטדיון הסן סירו שבמילאנו, ייפתחו משחקי אולימפיאדת החורף והמשלחת הישראלית אמורה להשתתף שם. יש לנו ספורטאים ישראלים שמתחרים בענפי חורף ומקבלים השקעה כמעט אפסית, הם עושים זאת מאהבה ונאמנות אמיתית למדינת ישראל, אבל מסתבר שהקואליציה לא הייתה מודעת לזה שאין מתקנים למשחקי החורף בארצנו. הם נאלצו להתאמן מחוץ למדינת ישראל ולכן לא עמדו בדרישות משרד הפנים לקבלת הדרכון כי 60% מהזמן הם לא פה. עכשיו אנחנו כמו מדינת עולם שלישי, מתכנסים פה כדי לאשר לראש הממשלה להחליף את שר הפנים ולאשר להם לקבל דרכונים. זה באמת אירוע הזוי”.

ח״כ יבגני סובה ציין: “אני מודה לעודד פורר על קידום הנושא. יש לנו הרבה ביקורת על הממשלה ועל הקואליציה, אבל ברגע שהם מסייעים למי שמייצגים את מדינת ישראל - טוב שנעשה פה מאמץ משותף. אני מקווה שראש הממשלה אכן יעניק את הדרכונים לספורטאים עכשיו. לצד זאת, יש פה בעיה. רק בישראל שואלים אזרח כמה זמן הוא שוהה במדינה כדי לראות אם הוא ראוי לקבל דרכון. הסיפור של הספורטאים צריך לפתוח מחשבה אחרת, תהיו כמו מדינות דמוקרטיות בעולם, שאזרחים רבים מחזיקים בדרכון זר. כשנחזור לשלטון, נתקן את זה. אין דבר כזה אזרח סוג ב’ בלי דרכון”.

מריה סיניוק (IMAGO)

איתן גינזבורג הוסיף: “איפה שר הפנים? משרד כל כך משמעותי מתנהל בלי שר והסיבה היא פוליטית וצינית, מתוך רצון לשמור על מפלגת ש”ס שלא נמצאת בקואליציה. משרד הפנים הוא כלי שרת עבור הציבור. יש פה ישראבלוף משפטי. ראש ממשלה עם משפט פלילי אינו יכול לכהן כשר, אבל מה אנחנו רואים? תחת כסות של סמכויות מיוחדות, מועברות סמכויות כל שבוע משר הפנים לראש הממשלה. אתם מייצרים כאן שר פנים בפועל שחל עליו איסור לכהן כשר, זו אכיפה בוטה של הדין ושל בית המשפט. אתם מרוקנים את המשרד מתוכן, מעבירים סמכויות למי שאסור לו להחזיק בכוח, וזה עקום. הממשלה הזו היא עקומה. ככה לא מנהלים מדינה, ככה ממנים הישרדות. צריך שר פנים במשרה מלאה לאזרחי ישראל”.

ח״כ עודד פורר ביקר את הממשלה: “מזל שיש תקשורת חופשית. בזכות עיתונאי אחד מ-ONE, שחשף את העובדה שכמעט מחצית המשלחת האולימפית לא תוכל להתמודד באולימפיאדת החורף, אנחנו כאן ומבינים את הבעיה. למה הם לא יוכלו להתחרות שם ולייצג את המדינה? מכיוון שאין להם דרכון, על אף היותם אזרחי ישראל, פשוט כי הממשלה העבירה חוק שיש אזרחים סוג א’ ואזרחים סוג ב’. אמרו להם ‘אתם לא יכולים לקבל דרכון כי אתם לא מספיק בארץ’, אבל מה לעשות שאין מתקני אימון לספורט חורף בנגב? לכן צריך ללכת ולהחתים במיוחד את שר הפנים שיאפשר להם לקבל דרכונים, אבל אין כזה”.

ח״כ פורר המשיך: “את הממשלה לא מעניין מה צריך לעשות, אלא מעניינת הפוליטיקה. למה אין שר פנים? כי אסור לשבת על כיסאו של אריה דרעי, לכן אף שר לא מקבל את תיק הפנים בגלל זה. אז אין מי שיחתום על דרכונים. בסוף אנחנו צריכים עיתונאי אחד שיחשוף את זה ב-ONE כי זה אפילו לא מעניין את שר התרבות והספורט. מה עשו שם? הם שלחו מכתב, אבל אין שר פנים. עכשיו גיליתם שאין שר פנים? חוק הדרכונים זה חוק מטומטם, בגללו אנחנו מתכנסים פה במליאת הכנסת כדי לאשר לראש הממשלה לחתום על מתן דרכונים, אחרי שיתפנה ממשפטו, רק כי אתם חוקקתם חוק שאסור לתת להם דרכונים. אין חלם גדול יותר מזה. אז תודה לתקשורת. אני רק מקווה שיספיקו להנפיק להם דרכון לפני ה-18 בינואר כדי שיוכלו להירשם לאולימפיאדה בזמן”.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר מסר: “אני שמח לעזור לספורטאים שלנו לייצג את ישראל בכבוד במשחקי החורף. מאחל לכם להגיע להישגים ולהצליח בגדול”.