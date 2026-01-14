שני הקהלים הדליקו פירוטכניקה, אך לא אל הדשא

בפעם האחרונה ששתי הקבוצות שיחקו אחת נגד השנייה, הן בעצם לא באמת שיחקו אחת נגד השנייה. בליגה הדרבי של תל אביב פוצץ, והיום (רביעי) הוא כבר יצא לדרך לאחר שהמשטרה אפשרה לספיר ברמן לשרוק בהתחלה ולהתחיל את שמינית גמר הגביע בבלומפילד.

עם עליית השחקנים לדשא, הקהל של הפועל תל אביב הדליק פירוטכניקה בדומה למשחק ההוא שפוצץ, אבל הפעם שום דבר לא נזרק אל כר הדשא. לאחר שריקת הפתיחה הגיע תורם של אוהדי מכבי תל אביב שהדליקו בעצם, אך גם במקרה הזה הכל נשאר ביציעים.

האירוע לא גרם לעיכוב של המפגש ולא לדחייה בשום צורה, כאשר ב-20:30 אכן ספיר ברמן הצליחה לשרוק לפתיחה כשכמות העשן אפשרה את זה, והפעם אפשר לברך שהמפגש אכן יצא לדרך ולא פוצץ.

בנוסף בדקה השישית של המשחק אושר דוידה ניגש להרים כדור קרן ואוהדי הפועל תל אביב שיושבים בשערים 4-5 זרקו עליו חפצים. ספיר ברמן עצרה לפי הפרוטוקול את המפגש עד שהכרוז ביקש מהקהל להפסיק והזהיר, ולאחר מכן המפגש חודש כעבור דקה.