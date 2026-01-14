נחת בישראל – החלוץ החדש של הפועל ירושלים

החלוץ המונטונגרי מרקו רקוניאץ, שסיכם את כל תנאיו בהפועל ירושלים כפי שנחשף לראשונה בוואן, נחת בישראל ובתוך יום יומיים אמורה לצאת הודעה רשמית על הצטרפותו לקבוצה של זיו אריה.

השחקן מגיע מקבוצת אופי כרתים וברזומה שלו יש גם 13 הופעות בכוכב האדום בלגרד בשנת 2023, כאשר בקבוצה מהבירה מקווים שהוא יהיה הפתרון להתקפה הדלה של הקבוצה.

במקביל, בירושלים בודקים אפשרות להחזיר לקבוצה את גוני נאור ממכבי חיפה בחלון העברות הנוכחי, כשהאפשרות הזו עלתה בשיחות בין האדומים לירוקים, אך יש עוד קבוצות שמגלות עניין בקשר.

בנושא אחר, אתמול הקבוצה הפסידה להפועל באר שבע במסגרת גביע המדינה וכעת היא צריכה להתרכז במשימה הכי חשובה של העונה – לשרוד את העונה הזו בליגת העל.

המשחק הקרוב מול טבריה סומן כמשחק מפתח,. הפסד לחבורה מהצפון רק יחמיר את מצבה של הפועל ירושלים, כאשר במידה וינצחו יהיה אפשר לשדר מעט אופטימיות להמשך העונה. "באנו לשחק בטרנר במטרה לנצח בלי שום קשר למצב שלנו בליגה, עכשיו הראש במשחק מול טבריה, ברור לכולנו עד כמה זה משחק חשוב עברונו", אומרים בירושלים.