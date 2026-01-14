יום רביעי, 14.01.2026 שעה 17:22
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

נעצר אוהד שנחת בארץ עם 152 אבוקות אדומות

לפני הדרבי: המשטרה הודיעה שעצרה חשוד בנתב"ג שנחת ממילאנו עם כמות אדירה של פירוטכניקה. חבר באולטראס הפועל עם עבירות קודמות באלימות במגרשים

אבוקות אדומות (דוברות המשטרה)
הדרבי של תל אביב הוא תמיד משחק שהדופק בו מבחינת אבטחה גבוה יותר ותמיד יש חשש להתפרעויות כאלו ואחרות, והדופק לקראת הדרבי היום (שלישי, 20:30) גבוה עוד יותר אחרי שהדרבי הראשון של העונה לא שוחק בכלל, לאחר ההחלטה של משטרת ישראל בעקבות זריקת פירוטכניקה של הקהל האדום אל הדשא.

בינתיים, במשטרה הודיעו לקראת הדרבי: “במסגרת המאבק של משטרת ישראל באלימות בספורט ביצעו הבוקר בלשי היחידה המשטרתית 747 של מרחב נתב"ג במחוז מרכז פעילות סמויה בשדה התעופה כחלק מהיערכות המשטרה למשחק הדרבי, במהלכה הוחשד נוסע, תושב המרכז בשנות ה-20 לחייו, שנחת מטיסה ישירה ממילאנו”.

עוד נרשם: “במהלך הפעילות השוטרים חשפו במזוודה של החשוד 152 אבוקות אדומות, שהועברו להמשך מיצוי ראיות במעבדות הזיהוי הפלילי של משטרת ישראל ומשם להשמדה והחשוד הועבר לחקירה במרחב נתב"ג, בסיומה נעצר ומחר יובא לדיון בבקשה להארכת מעצרו בבימ"ש בהתאם להתפתחות החקירה וממצאיה”.

האדם שנעצר הוא אוהד הפועל תל אביב ואף חבר בארגון האולטראס של האוהדים, שיש לו עבירות קודמות בעברו שקשורות לאלימות במגרשים. האוהד הזה של הפועל תל אביב נחת בישראל מאיטליה אחרי שטס עם חברת ‘וויז אייר’ ותכנן להביא את כמות הפירוטכניקה המטורפת הזו לבלומפילד.

