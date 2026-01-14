יום רביעי, 14.01.2026 שעה 21:01
4317-4219אינטר1
4015-3019מילאן2
3917-3019נאפולי3
3916-3220יובנטוס4
3912-2420רומא5
3413-2719קומו6
3119-2520אטאלנטה7
2816-2120לאציו8
2720-2619בולוניה9
2632-2220אודינזה10
2327-2320ססואולו11
2332-2120טורינו12
2228-2020קרמונזה13
2122-1419פארמה14
1929-2220גנואה15
1930-2120קליארי16
1727-1319לצ'ה17
1431-2120פיורנטינה18
1331-1519ורונה19
1330-1520פיזה20

מבחן ענק: גאנדלמן פותח בהרכב לצ'ה מול אינטר

אחרי שעלה כמחליף להופעת בכורה בהפסד לפארמה, הקשר הישראלי יקבל את המפתחות ב-11 על מנת להראות את יכולותיו מול מוליכת הטבלה ב-21:45 (חי ב-ONE2)

|
עומרי גאנדלמן (IMAGO)
עומרי גאנדלמן (IMAGO)

הנה זה מגיע. על אף שעוד לא עבר שבוע מהגעתו ללצ’ה, עומרי גאנדלמן יעלה הערב (רביעי) בהרכב של קבוצתו החדשה מול מוליכת הטבלה אינטר, במשחק שישודר בערוץ ONE2 ב-21:45 למשחק השלמה מהמחזור ה-16. זו למעשה תהיה הופעתו השנייה במדים החדשים, אחרי שעלה מהספסל בבכורה.

הופעת הבכורה הלכה לא כמצופה, כשיומיים בלבד אחרי שחתם במדיה עלה בדקה ה-78, כאשר קבוצתו הייתה בפיגור 2:1 ועם שחקן פחות, זכר להרחקת חברו לשעבר מימי מכבי נתניה, לאמק באנדה, איתו התאחד בקבוצה מדרום איטליה.

הקשר הישראלי זכה לשבחים רבים לפני הבכורה שלו ממאמנו החדש, אוזביו די פרנצ’סקו, שטען שהוא אישית עקב אחריו על מנת לצרפו לקבוצה, וכבר הערב נחזה בהופעה השנייה במדי הג’יאלורוסי. לצ’ה נמצאת במאבקי התחתית עם 17 נקודות אחרי 19 משחקים, כשאם תצליח לחולל הפתעה היא תקפוץ מהמקום ה-17 אל ה-15.

הרכב לצ׳ה: ולדמירו פלקון, ג׳מיל סיברט, ניקולה סטוליץ׳, עומרי גאנדלמן, דנילו וייגה, ריקארדו סוטיל, אנטוניו גאלו, לסמה קוליבאלי, טיאגו גבריאל, סנטיאגו פיירוטי, יוסף מאלה.

הרכב אינטר: יאן זומר, מנואל אקאנג׳י, אלסנדרו בסטוני, פרנצ׳סקו אצ׳רבי, אנדי דיוף, ניקולו בארלה, פיוטר זלינסקי, הנריק מקיטריאן, קארלוס אוגוסטו, מרקוס תוראם, יואן בוני.

