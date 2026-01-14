מבחן ענק: גאנדלמן פותח בהרכב לצ'ה מול אינטר

הנה זה מגיע. על אף שעוד לא עבר שבוע מהגעתו ללצ’ה, עומרי גאנדלמן יעלה הערב (רביעי) בהרכב של קבוצתו החדשה מול מוליכת הטבלה אינטר, במשחק שישודר בערוץ ONE2 ב-21:45 למשחק השלמה מהמחזור ה-16. זו למעשה תהיה הופעתו השנייה במדים החדשים, אחרי שעלה מהספסל בבכורה.

הופעת הבכורה הלכה לא כמצופה, כשיומיים בלבד אחרי שחתם במדיה עלה בדקה ה-78, כאשר קבוצתו הייתה בפיגור 2:1 ועם שחקן פחות, זכר להרחקת חברו לשעבר מימי מכבי נתניה, לאמק באנדה, איתו התאחד בקבוצה מדרום איטליה.

הקשר הישראלי זכה לשבחים רבים לפני הבכורה שלו ממאמנו החדש, אוזביו די פרנצ’סקו, שטען שהוא אישית עקב אחריו על מנת לצרפו לקבוצה, וכבר הערב נחזה בהופעה השנייה במדי הג’יאלורוסי. לצ’ה נמצאת במאבקי התחתית עם 17 נקודות אחרי 19 משחקים, כשאם תצליח לחולל הפתעה היא תקפוץ מהמקום ה-17 אל ה-15.

הרכב לצ׳ה: ולדמירו פלקון, ג׳מיל סיברט, ניקולה סטוליץ׳, עומרי גאנדלמן, דנילו וייגה, ריקארדו סוטיל, אנטוניו גאלו, לסמה קוליבאלי, טיאגו גבריאל, סנטיאגו פיירוטי, יוסף מאלה.

הרכב אינטר: יאן זומר, מנואל אקאנג׳י, אלסנדרו בסטוני, פרנצ׳סקו אצ׳רבי, אנדי דיוף, ניקולו בארלה, פיוטר זלינסקי, הנריק מקיטריאן, קארלוס אוגוסטו, מרקוס תוראם, יואן בוני.