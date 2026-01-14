יום רביעי, 14.01.2026 שעה 17:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

עילאי חג'ג' עשוי לעבור בהשאלה למ.ס אשדוד

שחקן הכנף, שהגיע לבית"ר י-ם הקיץ במסגרת עסקת סילבה קאני ולא הצליח להשתלב, צפוי להיות מושאל. טבארש צפוי לעזוב, הכוונה היא לצרף עוד זר להתקפה

|
עילאי חג'ג' (עמרי שטיין)
עילאי חג'ג' (עמרי שטיין)

אחרי ההחתמה של אפמאמגאסונד גונסאלס אתמול (שלישי), בית”ר ירושלים ממשיכה להיות פעילה בחלון ההעברות של ינואר, וכעת ל-ONE נודע כי צפויה תנועה בכיוון השני, כששחקן הכנף של הקבוצה מהבירה, עילאי חג’ג’, עשוי לעבור בהשאלה עד תום העונה למ.ס אשדוד.

חג'ג', שלא הצליח עד כה להתאקלם מקצועית בבית"ר ירושלים רוצה לקבל דקות משחק. בסביבתו של השחקן כבר השלימו עם העובדה שהוא יעזוב את בית"ר בינואר בכדי לשחק, וזה גם האינטרס של הקבוצה.

בקבוצה מהבירה מספרים כי מלבד אשדוד יש עוד קבוצות שמגלות עניין בשחקן, אך הכיוון שהוא שהקבוצה מעיר הנמל תהיה זו שתקלוט אותו ופנייה לבית"ר כבר נעשתה בימים האחרונים.

בנוסף, בבית"ר ירושלים צפויים לאפשר לאביאל זרגרי למצוא קבוצה חדשה בחלון ההעברות של ינואר. גם אילסון טבארש צפוי לעזוב לאחר שהתקבלה החלטה במועדון להתחזק בעוד שחקן התקפה זר.

