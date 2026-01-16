"פספוס? קבלת החלטות זה חלק חשוב בכדורגל"

בגיל 22, הקשר ההתקפי עידן גולן כבר התכבד בזכייה בגביע המדינה עם המועדון בו גדל, הפועל חיפה. אלא שאז, למרות שהיה חתום על חוזה ארוך טווח, הוא החליט לעזוב, כשבהמשך הקריירה, גם רשם קדנציות יפות בליגה הרומנית, הראשונה והשנייה ואפילו העפיל לגמר הגביע המקומי.

אלא שהמקרה המצער, שבו נפטר אביו, מאמן הכדורגל דני גולן ז"ל, הביא אותו חזרה לישראל ושם את החיים שלו בפרופורציות. אביו, היה הטיפוס הקרוב ביותר לעידן, גם כאבא וגם כמאמן שנותן טיפים ומאז, בנוסף לקריירה ככדורגלן, יש לו משימה נוספת: לשמור ולאחד את הקן המשפחתי.

מאז, הוא הספיק לשחק בעיקר בליגה הלאומית, כאשר העונה חתם בהפועל נוף הגליל, שפתחה את העונה בצורה רעה אך מתאוששת והשבוע הוא כבש את שער הניצחון הדרמטי בניצחון על סגנית המוליכה, מכבי הרצליה.

עידן גולן (הפייסבוק של בוז'או)

בראיון מיוחד למדור "לאומית במוקד", גולן בן ה-29 מדבר על העונה האחרונה בקבוצה מהצפון, הטעות שביצע הקריירה, התקופה שלו ברומניה, החברות עם גבריאל תאמאש והקשר הכל כך קרוב לאביו, שחסר לו בכל יום.

עידן, איך אתה רואה את העונה שלכם?

"זה לא סוד שפתחנו לא טוב בכלל וחילקנו המון נקודות בתחילת העונה. בתקופה האחרונה אנחנו מתחילים לצבור נקודות ולכפר על ההתחלה. ברור שזה עוד לא מספיק, אבל זו ליגה צמודה ואני מקווה שנצליח לחבר כמה ניצחונות ונעוף למעלה. אני חושב יש פה סגל שחקנים מצוין שבאמת יכול לעשות יופי של עונה, למרות ההתחלה הלא טובה בלשון המעטה".

אבל מה קרה בהתחלה?

"גם חילופי המאמנים, גם קבוצה חדשה עם המון שחקנים חדשים. לוקח לפעמים זמן להדביק את העסק ולהתחבר, אבל בשבעת המחזורים האחרונים אנחנו עם שלושה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו ויש מגמת שיפור מאוד טובה. אני מאמין ומקווה שנמשיך בדרך הזה".

שחקני הפועל נוף הגליל (ראובן שוורץ)

כמה גיל ברעם התנתק?

"קודם כל אני רוצה לאחל לו הרבה בריאות. מי כמוני יודע לצערי מה זה אירוע לב, איבדתי אבא על דבר כזה. אני מאחל לו המון בריאות. בתקופה שזה קרה הוא היה די מנותק, אבל הוא תמיד עם היד על הדופק, הוא אוהב את הקבוצה וזה הדבר שהכי חשוב לו בעולם. לפעמים יותר מהבריאות שלו".

כבשת גול ניצחון השבוע מול הרצליה. איך זה מרגיש?

"תמיד כיף. הכי חשוב כמובן זה שלוש הנקודות שהדביקו אותנו לכל הליגה. חמש קבוצות עם פער של שתי נקודות, הפרש של משחק אחד מכמה קבוצות. חזרנו לליגה מה שנקרא וכדי שזה יהיה טוב, נצטרך לחבר כמה ניצחונות".

כמה אתה אופטימי שהקבוצה הזאת תישאר בליגה?

"אני מאוד אופטימי. יש לנו סגל מצוין, שזה לא המקום שהוא שווה. אני ממש לא חושב שנרד ליגה, למרות שבכדורגל הכול יכול לקרות ואסור להיות שאננים. אנחנו צריכים לבוא לכל משחק כאילו הוא גמר גביע. אז מצד אחד אני מאמין באמונה שלמה שלא נהיה שם בסוף העונה, אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים לכל משחק מחדש ולא להסתכל על סוף העונה".

בוא נדבר עליך. הקריירה שלך היא סוג של פספוס?

"אני יכול לחלק את זה לשניים. לא אקרא לזה פספוס, כי בסופו של דבר קבלת החלטות זה חלק חשוב בכדורגל. אני חושב שבדיעבד אולי ההחלטה לעזוב את הפועל חיפה בגיל מוקדם כשהיה לי חוזה לכמה שנים קדימה, לא הייתה נכונה. מצד שני, אם לא הייתי מקבל את ההחלטה הזאת אז לא הייתי יוצא לרומניה, חווה דברים ונהנה מכדורגל ברמה גבוהה. יכולתי להוציא יותר ולהגיע למקומות גבוהים יותר, לצערי חלק השגתי וחלק לא. אני כן גאה במה שעשיתי ושאני עושה".

"גאה במה שעשיתי". עידן גולן (עמרי שטיין)

אבל מדברים על זה שאתה שווה יותר מבחינת היכולת.

"שיחקתי בליגה הרומנית הראשונה שהיא ליגה חזקה, לדעתי יותר מהישראלית. לא רק שהחזקתי שם בשלוש קדנציות, אלא שאם לא המקרה של אבא שלי ז"ל גם לא הייתי חוזר. היה לי חוזה לעוד עונה וחצי, כך שחזרתי כתוצאה ממה שקרה. בתחושה שלי ובתכנון שלי, רציתי להישאר ואני מאוד מוערך שם. בעקבות השתלשלות האירועים, ההחלטה לחזור לארץ הייתה הכי נכונה עבור המשפחה שלי ואני לא מצטער שעשיתי אותה".

יש לך גם גביע עם הפועל חיפה.

"גביע אחד בישראל וגמר גביע ברומניה. העונה בהפועל חיפה הייתה מדהימה: אמנם בגמר לא שותפתי, אבל שיחקתי גם ברבע הגמר וגם בחצי הגמר. זה היה כיף גדול וכבוד גדול ושיחקתי עם שחקנים אדירים באותה העונה: גילי ורמוט, חנן ממן, עדן בן בסט ואלון תורג'מן. היו גם זרים מדהימים כמו תאמאש, גינסארי וראסמוס".

מה אתה יכול לספר על הכדורגל הרומני?

"כדורגל מאוד אינטנסיבי וחזק. זה אולי לא נשמע הכדורגל הכי סקסי, אבל העבודה היא מטורפת והקבוצה הוא פשוט הרבה יותר גבוה. מבחינת הליגה? בכל ליגה יש את הראשונות בטבלה כמו פה שיש את מכבי חיפה, מכבי ת"א וכו' ושם יש את הקבוצות מבוקרשט. אבל אם תסתכל על הבטן של הליגה, על מקומות 4-14, שם הקבוצות יותר חזקות".

עידן גולן בתקופתו ברומניה (IMAGO)

כמה הרגשת מוערך שם?

"מאוד. גם כלכלית, השתכרתי מאוד טוב ובין הבכירים שם. גם מקצועית, הייתי שותף לעונה מדהימה: אמנם בליגה השנייה, אבל בקבוצה שהיא כמו הפועל ת"א פה. הייתי מלך השערים ומלך הבישולים ואחרי זה בליגה הראשונה סיימנו במקום הרביעי והפסדנו רק בגמר הגביע".

היום זו לא אופציה לחזור?

"אף פעם אל תגיד אף פעם, אבל היום זה קצת פחות רלוונטי. אני נמצא בנוף הגליל, שמח במקום שאני נמצא בו וגר קרוב לאמא ולמשפחה שזה שיקול משמעותי".

ניקיטה סטויאנוב מצליח מדינמו בוקרשט. בתור מי שהיה שם, כמה זה משמעותי מה שהוא עושה שם?

"קודם כל הוא צעיר יותר. הסיכוי שלו להגיע מהליגה הרומנית לליגה גדולה יותר כמו הליגה האיטלקית, הצרפתית או הספרדית הוא הרבה יותר גבוה מאשר להגיע מישראל. אני רואה הרבה שחקנים בני 21-23 שיוצאים מהליגה הרומנית לליגה התורכית הראשונה שזו ליגה חזקה עם המון כסף, לליגה באמירויות ולליגות הגדולות. בעיניי זו החלטה טובה שלו, בטח להגיע למועדון כמו דינמו בוקרשט שרץ חזק".

ניקיטה סטויאנוב (IMAGO)

אתה יכול להבין את ההחלטה של ליסאב עיסאת לייצג את נבחרת רומניה? מה כל כך מפתה?

"ראית את נבחרת רומניה ביורו? התשובה בגוף השאלה. זו נבחרת אדירה: לראות אותם עושים נקודות ביורו עם שחקנים כמו דניאל סטאנצ'יו. הגאווה הלאומית שם היא משהו אדיר. אני לא יודע למה הוא בחר ללכת דווקא לרומניה, אולי הנבחרת הישראלית לא מספיק רצתה אותו. בטוח שמקצועית, זו החלטה לא רעה.

רומניה מאוד דומה לישראל במנטליות.

"קודם כל אני חבר מאוד טוב של גבי תאמאש ושיחקתי איתו בשתיים משלוש הקבוצות בהן שיחקתי ברומניה. הוא תמיד עוזר, תמיד שם בשבילך לכל מה שאתה צריך. תוך שמונה חודשים כבר דיברתי רומנית: לא בצורה שוטפת ועם דקדוק לוקה, אבל מספיק כדי שיבינו אותי ואני אבין אותם".

גבריאל תאמאש (אינסטגרם)

דיברנו על העזיבה של רומניה לטובת השהות עם המשפחה בעקבות הפטירה של אבא.

"ברגע שאבא נפטר, זו לא הייתה שאלה מבחינתי שצריך לצאת מרומניה כדי להיות עם אמא שלי ועם האחיות שלי. לא ראיתי מצב שאני בא רק לשבעה וחוזר לרומניה. השתלשלות האירועים הובילה לזה שאני פה ואני בסדר עם זה. אם בעתיד תהיה שוב הצעה מרומניה או ממקום אחר שיהיה מעניין מקצועית וכלכלית לי למשפחה? לא אפסול. כרגע אני מרוצה בנוף הגליל ורוצה לעזור לקבוצה. אני מאמין שעוד נהיה במקומות טובים".

מה אתה זוכר מאותו היום בו הוא נפטר?

"התקשרתי אליו בבוקר והוא לא ענה. התקשרתי לאמא שלי, היא אמרה לי שהוא לא מרגיש טוב ושהם הולכים לקופת חולים. בקופת החולים הוא קיבל דום לב וזה פחות או יותר סדר הדברים. זה היה קצת שוק לקבל את זה, אבל מהר מאוד התארגנתי על עצמי. אשתי אספה את הילדה ואת הכלב וארגנו הכל. ישר הזמנו כרטיס טיסה כדי לחזור".

זה מרגיש שלא מספיק הכירו אותו.

"כי הוא לא היה בן אדם שמעורבב עם התקשורת וזה לא עניין אותו אף פעם. הוא היה איש אמיתי, גבר שבגברים. מילה אצלו הייתה מילה ולא היה לו אחד בפה ואחד בלב. כל מה שהוא אמר זה מה שהוא חשב. הוא היה מודל לחיקוי בשבילי".

עידן גולן (עמרי שטיין)

אני זוכר שאמרת בהלוויה, שלא מספיק העריכו אותו.

"בדיוק מה שאמרתי. הוא לא חיפש לעצמו שם ולא בחש כדי לקבל פרסום ואולי זה היה בעוכריו באיזשהו מקום כדי להשיג עבודות נחשקות יותר. אם מסתכלים מבחינת הצלחה, ב-90% המקומות בהן עבד הוא הצליח ולא הצלחה קטנה אלא גדולה מאוד. אם מדובר בעליות ליגה, או מכבי פ"ת שבשמונה משחקים הוא עשה שישה ניצחונות, תיקו והפסד. אם אתה שואל מה אני הכי זוכר ממנו אישיותית? כמה הוא היה איש של אמת. תמיד הפה שלו אמר את מה שהלב שלו הרגיש".

כמה הוא עזר לך מקצועית ביום יום?

"מאוד. היינו מדברים 15-20 פעמים ביום בטלפון. הייתי יוצא לסיבוב עם הכלב ומתקשר אליו, יוצא לאימון ומדבר איתו בטלפון. אחרי משחקים היינו מנתחים: לא יושבים תמיד על וידאו, אבל הוא ידע להגיד: "היית צריך לרוץ פה לעומק, לבוא לרגל פה" וכל מיני דברים שהיה צריך לשפר. בשנים האחרונות זה קרה פחות, אולי התחלתי להבין מה הוא דורש ממני והשתפרתי קצת. לדבר איתו אחרי המשחק, לשמוע מה דעתו ולהגיד לו מה אני חושב זה היה הכיף הכי גדול. זה מאוד מאוד חסר לי".

מה הטיפ הכי גדול שהוא נתן לך? מה היה החלום שלו לגבי הקריירה שלך?

"הוא היה אומר לי: "לא לראות אף אחד ממטר, אבל להיות קבוצתי ולעשות את מה שהוא צריך". חלום? האמת שאף פעם לא שאלתי אותו את זה. אני יודע שהוא מאוד מאוד שמח שעברתי לשחק בחו"ל והוא היה בא אליי כל הזמן ונשאר למשך שבועיים כמה פעמים בשנה. אני יודע מאמא שלי אחרי שהוא נפטר שהוא היה מאוד גאה ששיחקתי שם".

"אבא שלי מאוד חסר לי". עידן גולן (אורן בן חקון)

כמה היומיום בלעדיו שונה?

"הכול משתנה. כל השיחות באוטו, כל הטלפונים, כל הניתוח המקצועי והשאלות מה היה באימון. כל זה לא קיים יותר ואין מישהו אחר שיכול לעשות את זה. אחותי הגדולה מנסה לקחת את התפקיד אבל זה לא אותו הדבר. זה המצב, מתמודדים".

כמה החלום שלך הוא לעשות אותו גאה מלמעלה?

"אבא שלי היה בן אדם מאוד משפחתי ותמיד עניינה אותו המשפחה, מעבר לכדורגל. כשהוא רואה שיש לי משפחה, שהילדים שלי יגדלו ויהיו אחים האחד לשני כמו שאנחנו היינו ובנוסף שאנחנו משפחה טובה שאוהבת ותומכת האחד בשני. זה מה שהוא ואמא שלי הנחילו לנו ואם זה יקרה, זה יהיה הדבר שהוא יהיה הכי גאה בו בעולם".

ומה החלום שלך?

"תמיד יש משהו שאתה רוצה יותר, אבל יש גם חיים ריאליים. אני רוצה לעשות את העונה הכי טובה שאפשר בנוף הגליל, זה מקום שהוא בית בשבילי. רוצה שנצליח כמה שיותר ובעזרת השם אשאר בו עוד. מה הלאה? נשאיר את זה בחסדי השם. רק רוצה בריאות וכל השאר יהיה בסדר".