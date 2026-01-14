עוזב את מכבי ת"א: אבישי כהן חתם במ.ס אשדוד

חשיפת התוכנית “שיחת היום” ב-ONE: אחרי פיטוריו של המאמן חיים סילבס, מ.ס אשדוד מתחזקת במטרה להימנע ממאבקי הירידה. מגן מכבי תל אביב, אבישי כהן, חתם אצל הקבוצה מעיר הנמל, שלא הצליחה לרשום ניצחון מאז חודש נובמבר.

לשאדוד עדיין אין מאמן על הקווים לאחר הפיטורים של חיים סילבס, כשמי שידריך אותה בינתיים הוא ניר ביטון. אבישי כהן אמר לאחר החתימה: "מתרגש ומצפה מאוד לאתגר החדש שמחכה לי כאן באשדוד. אני צמא להצליח ואין לי ספק שהגעתי למקום הנכון עבורי. זה הזמן לעבודה קשה".

מכבי ת”א נפרדה מהמגן: “אבישי כהן מצטרף למ.ס אשדוד לאחר שסיכום הושג בין שני המועדונים על העברתו של המגן בן ה-30. כהן, שהצטרף למכבי בקיץ 2023, ערך 40 הופעות בכל המסגרות והיה חלק מהקבוצה שזכתה בשתי אליפויות, בגביע הטוטו ובתואר אלוף האלופים. כהן, השתתף בקמפיינים של מכבי במסגרת ה-קונפרנס ליג ובליגה האירופית, וערך תשע הופעות במדי המועדון במפעלים האירופיים השונים. תודה אבישי, ובהצלחה בהמשך הדרך”.

אבישי כהן (רדאד ג'בארה)

אבישי כהן לא זכה לדקות משחק במכבי תל אביב העונה. כמה קבוצות התעניינו בשירותיו, ביניהן גם בני ריינה שנקלעה למקום האחרון ומחפשת חיזוק, אבל בסופו של דבר השחקן צפוי לעבור לשחק במ.ס אשדוד במטרה לעזור לה לצאת מהמצב, ולעזור לעצמו לחזור לשחק את הענף אותו כל כך אוהב.

לאשדוד יש בעיה של מגנים. אחרי הפציעה של טום בן זקן, רז מאיר קיבל את ההזדמנות לשחק לאחרונה, אבל במועדון החליטו להתחזק בעמדה זו כדי להימנע מירידת ליגה. כל זאת, לאחר שהקבוצה הובסה 5:2 על ידי עירוני קרית שמונה במחזור האחרון.

במ.ס אשדוד החליטו לזעזע וסיים את דרכו של המאמן חיים סילבס בקבוצה, כאשר ניר ביטון, שחקן הקבוצה, מונה לבינתיים להיות על הקווים. הדרומיים במקום ה-11 בליגה עם 18 נקודות בזכות ארבעה ניצחונות, שש תוצאות תיקו ושמונה הפסדים, כאשר הם שש נקודות מעל הקו האדום.