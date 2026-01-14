"הלוואי גם שמחר ז'לגיריס תהיה ביום קליעה רע"

מכבי תל אביב עורכת בשעה זו (רביעי) את האימון המסכם לקראת המשחק מחר ב-21:05 נגד ז’לגיריס קובנה במסגרת המחזור ה-22 של היורוליג, אליו עודד קטש וחניכיו מגיעים לאחר הניצחון המרשים על הפועל ירושלים בזירה המקומית, כאשר הם רוצים לעצור את רצף שלושת ההפסדים, שהחל בהפסד החוץ לבאיירן מינכן והמשיך בשבוע המשחקים הכפול מול ברצלונה וריאל מדריד. אגב, לוני ווקר בספק גדול.

מחר אתם פוגשים את ז’לגיריס, משחק לא קל

“משחק קשה מאוד. ז'לגיריס , גם עכשיו ביומיים שהתכוננו אליהם, קבוצה טובה מאוד, יודעת בדיוק מה היא עושה. קבוצה עם גודל, תוקפת ריבאונד התקפי, דברים שתמיד הליטאים עושים בצורה טובה מאוד, אז זה מאוד מאתגר, גבוהים דומיננטיים וגארד אחד שהוא מאוד מסוכן”.

קטש: ״משחק קשה, נצטרך לבוא מוכנים״

כשאתה מסתכל על הלוז שלכם, על שמונת המשחקים הראשונים של הסיבוב השני רובם מהשמינייה הראשונה כמה זה מאתגר?

”אנחנו צריכים לעשות משהו יוצא דופן מיוחד כדי להדביק את היורוליג וזה לא פשוט, בטח בלו”ז ובהגרלה שהייתה. יש לנו הרבה משחקי חוץ, גם לא פשוטים, וכמו שאמרתי, גם בית. ראינו את ז’לגיריס מנצחים כאן את הפועל תל אביב, כך שאנו יודעים שזה לא קל.

“היא גם עשתה ניצחון מאוד מרשים נגד הכוכב, זאת אומרת שזאת קבוצה שיודעת מה היא עושה ועם הרבה מאוד איכות. אנחנו נצטרך לבוא מאוד מוכנים, טקטית, זה לא רק להיות סתם אגרסיביים. להיות מוכנים טקטית, לשנות הגנות על פרנסיסקו, זה היוצר המרכזי שלהם. די דומה להארפר במידה מסוימת, אפשר ללמוד גם כמה דברים מהמשחק מול ירושלים”.

מה לגבי הפצועים?

”אנחנו נחכה ונראה, יש עכשיו אימון. לגבי לוני ווקר נראה איך הוא ירגיש, אם זה בכלל יהיה רלוונטי. זאק הנקינס עוד לא כשיר. לגבי ג'ף דאוטין ג’וניור, שוב, הוא כשיר, הוא לא בשיא הכושר. זהו, נראה את כולם”

לוני ווקר (IMAGO)

הם בלי נייג'ל וויליאמס-גוס, שהוא באמת היה השחקן המרכזי שלהם מאז המשחק נגדכם, אבל כושר נהדר. כמה זה משפיע ועד כמה העובדה שפגשתם אותם יחד איתו, שאז הוא לא היה כזה בכושר?

”שחקן מאוד איכותי, אולי גם השומר הכי טוב שלהם. אני בטוח שהם חסרים אותו, אבל יש להם עדיין מספיק נשקים. צריך לזכור שאנחנו היינו עם לוני, אז שתי הקבוצות מגיעות וצריך לעשות התאמות.

“אנחנו חודש אחרי, יש מומנטום. צריך להגיד, עשינו דברים טובים במשחק שם, אבל גם להודות שתפסנו אותם ביום קליעה רע יוצא דופן . הלוואי שזה יקרה גם מחר, אבל אי אפשר לבנות על זה”.

ג'מי קלארק (חגי מיכאלי)

עודד, מה הכי הרשים אותך בניצחונות?

“שפת גוף שלנו, האנרגיות. ביצענו את התוכנית משחק טוב, זה משהו שנצטרך גם מחר”.