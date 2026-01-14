רשמית: רוני לוי מונה למאמנה של מכבי נתניה

מכבי נתניה בחרה את מחליפו של יוסי אבוקסיס. לאחר ההדחה מגביע המדינה אמש בידי מכבי יפו, הקבוצה הודיעה רשמית היום (רביעי) שרוני לוי מונה למאמן עד סוף עונת 2026/27, כאשר הוא סגר על חוזה לעונה וחצי במסגרתו ירוויח 70,000 ש”ח נטו לחודש. זוהי הקדנציה השנייה של לוי על הקווים של היהלומים.

“אנחנו בטוחים שרוני יוביל את הקבוצה להישגים ולתוצאות טובות וייקח אותנו למקום שבו אנחנו צריכים להיות. הדרך מתחילה עכשיו והמטרה ברורה. ברוך שובך הביתה, רוני. בהצלחה. יאללה נתניה”, נמסר בהודעת המועדון. נתניה כרגע במקום השביעי בליגה עם 24 נקודות לאחר 18 משחקים.

לוי כבר היה בשדה התעופה בעמדת הצ׳ק אין, בדרך להמראה לשבוע לפורטוגל, ואז קיבל שיחה מהיו״ר גיל לב, שפנה אליו. לכולם היה ברור שאחרי מה שקרה אמש לאחר המשחק ואי הודאות כלפי האוהדים, היה צריך להנחית שם בכיר ואז נפל הפור על לוי.

רוני לוי (מרטין גוטדאמק)

לאחר פרישתו ממשחק החל רוני לוי את דרכו כמאמן במחלקת הנוער, ובהמשך מונה לעוזר מאמן מכבי חיפה. לאחר עזיבתו של אלי כהן שימש תקופה קצרה כמאמן ראשי, ובהמשך חזר למחלקת הנוער של המועדון, שם רשם הצלחה משמעותית עם זכייה באליפות ובדאבל.

בעונת 2003/04 קיבל לוי את המינוי הבכיר הראשון שלו כמאמן הבוגרים של מכבי חיפה. הוא הוביל את הקבוצה לאליפות, להישגים בזירה המקומית ולהופעה מכובדת באירופה, ובהמשך זכה בשלוש אליפויות רצופות, גביע טוטו ותוארי מאמן השנה.

רוני לוי (עמרי שטיין)

לאחר סיום הקדנציה הארוכה במכבי חיפה עבר לוי בין מספר תחנות, בהן מכבי פתח תקווה, אוניראה אורזיצ’ני ברומניה, בית"ר ירושלים, סטיאווה בוקרשט ואנורתוסיס פמגוסטה. הוא חזר לבית"ר ירושלים לקדנציה נוספת, ולאחר מכן מונה בינואר 2015 למאמן מכבי נתניה, מועדון נעוריו, בתקופה מאתגרת שבה נדרש לייצב קבוצה שנקלעה לקשיים מקצועיים.

בהמשך שב לוי למכבי חיפה לקדנציה נוספת, במהלכה שבר את שיא ההופעות כמאמן המועדון וזכה בגביע המדינה, אך סיים את תפקידו לאחר כישלון באירופה. לאחר קדנציה נוספת באנורתוסיס וחזרה נוספת לבית"ר ירושלים, אימן את הפועל באר שבע ולבסוף מונה באוקטובר 2022 למאמן הפועל חיפה, אותה הוביל למקום הרביעי בליגה.