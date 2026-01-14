יום רביעי, 14.01.2026 שעה 13:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

רשמית: רוני לוי מונה למאמנה של מכבי נתניה

היהלומים הודיעו על מינויו של לוי כמחליפו של אבוקסיס. סגר על חוזה לעונה וחצי וישתכר 70,000 ש"ח נטו לחודש: "בטוחים שיוביל את הקבוצה להישגים"

|
רוני לוי (עמרי שטיין)
רוני לוי (עמרי שטיין)

מכבי נתניה בחרה את מחליפו של יוסי אבוקסיס. לאחר ההדחה מגביע המדינה אמש בידי מכבי יפו, הקבוצה הודיעה רשמית היום (רביעי) שרוני לוי מונה למאמן עד סוף עונת 2026/27, כאשר הוא סגר על חוזה לעונה וחצי במסגרתו ירוויח 70,000 ש”ח נטו לחודש. זוהי הקדנציה השנייה של לוי על הקווים של היהלומים.

“אנחנו בטוחים שרוני יוביל את הקבוצה להישגים ולתוצאות טובות וייקח אותנו למקום שבו אנחנו צריכים להיות. הדרך מתחילה עכשיו והמטרה ברורה. ברוך שובך הביתה, רוני. בהצלחה. יאללה נתניה”, נמסר בהודעת המועדון. נתניה כרגע במקום השביעי בליגה עם 24 נקודות לאחר 18 משחקים.

לוי כבר היה בשדה התעופה בעמדת הצ׳ק אין, בדרך להמראה לשבוע לפורטוגל, ואז קיבל שיחה מהיו״ר גיל לב, שפנה אליו. לכולם היה ברור שאחרי מה שקרה אמש לאחר המשחק ואי הודאות כלפי האוהדים, היה צריך להנחית שם בכיר ואז נפל הפור על לוי.

רוני לוי (מרטין גוטדאמק)רוני לוי (מרטין גוטדאמק)

לאחר פרישתו ממשחק החל רוני לוי את דרכו כמאמן במחלקת הנוער, ובהמשך מונה לעוזר מאמן מכבי חיפה. לאחר עזיבתו של אלי כהן שימש תקופה קצרה כמאמן ראשי, ובהמשך חזר למחלקת הנוער של המועדון, שם רשם הצלחה משמעותית עם זכייה באליפות ובדאבל.

בעונת 2003/04 קיבל לוי את המינוי הבכיר הראשון שלו כמאמן הבוגרים של מכבי חיפה. הוא הוביל את הקבוצה לאליפות, להישגים בזירה המקומית ולהופעה מכובדת באירופה, ובהמשך זכה בשלוש אליפויות רצופות, גביע טוטו ותוארי מאמן השנה. 

רוני לוי (עמרי שטיין)רוני לוי (עמרי שטיין)

לאחר סיום הקדנציה הארוכה במכבי חיפה עבר לוי בין מספר תחנות, בהן מכבי פתח תקווה, אוניראה אורזיצ’ני ברומניה, בית"ר ירושלים, סטיאווה בוקרשט ואנורתוסיס פמגוסטה. הוא חזר לבית"ר ירושלים לקדנציה נוספת, ולאחר מכן מונה בינואר 2015 למאמן מכבי נתניה, מועדון נעוריו, בתקופה מאתגרת שבה נדרש לייצב קבוצה שנקלעה לקשיים מקצועיים.

בהמשך שב לוי למכבי חיפה לקדנציה נוספת, במהלכה שבר את שיא ההופעות כמאמן המועדון וזכה בגביע המדינה, אך סיים את תפקידו לאחר כישלון באירופה. לאחר קדנציה נוספת באנורתוסיס וחזרה נוספת לבית"ר ירושלים, אימן את הפועל באר שבע ולבסוף מונה באוקטובר 2022 למאמן הפועל חיפה, אותה הוביל למקום הרביעי בליגה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */