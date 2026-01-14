שמאילוב פרש: חיינו את הגבולות ושברנו אותם

ברוך שמאילוב הכריז על פרישה מג׳ודו במסיבת עיתונאים שכינס היום (רביעי) במכון וינגייט. הג’ודאי בן ה-31 תולה את החליפה, אחרי קריירה ארוכה ומרשימה במהלכה התחרה פעמיים במשחקים האולימפיים בטוקיו 2020 ובפאריס 2024 במדי נבחרת ישראל.

בשיאו, שמאילוב סיים במקום החמישי במשחקים האולימפיים בתחרות האישית וזכה במדליית הארד עם הנבחרת בתחרות הקבוצתית בטוקיו 2020. בנוסף, זכה בארבע מדליות בטורנירי המאסטרס, כולל אחת מזהב בירושלים, ובשבע מדליות בטורנירי הגראנד סלאם.

ברוך שמאילוב אמר: “אני מודה לכל מי שהיה חלק מהמסע שלי. אם הייתם מספרים לילד בן 6 מחדרה, עם אמא חד הורית ובלי גב כלכלי, שהוא יעמוד יום אחד אחרי שנים בצמרת העולמית בספורט, הייתי שואל איך זה קרה. לא תמיד הייתי הכי מוכשר או נקודת הפתיחה הכי טובה, אבל הייתי לוחם אמיתי ותמיד שאפתי להיות דומיננטי.

ברוך שמאילוב ואורן סמדג׳ה (רדאד ג'בארה)

“אמא שלי נתנה לי סיכוי ועשתה הכל כדי שלא תיסגר לי הדלת. עשינו את זה, אמא. אשתי בטי עשתה צעד משמעותי בשבילי ועברה לגור בארץ ועברה איתי הכל. יש בי רעב מסוג אחר. אני בונה משהו חדש, חיים שלמים. אני רוצה ליזום ולהעביר את זה הלאה גם לקריירה הבאה שלי. כמובן שאתרום גם לג׳ודו בכל זמן שאוכל”.

שמאילוב הוסיף: “עברתי תהפוכות, חיינו את הגבולות ושברנו אותם. אני מודה לכולם. אורן סמדג׳ה היקר, אחרי מה שעברת, ההחלטה שלך לעלות איתי לקרב הראשון במשחקים האולימפיים בפאריס לא הייתה מובנת מאליה. אני מסיים פרק מפואר, אבל זה לא הסוף, בסך הכל אני משנה את הזירה. אצא לקרבות חדשות עם אותו הרעב”.

אשתו בטי סיפרה: “התחלנו ביחד. זו לא הייתה רק הקריירה שלנו, אלא החיים שלנו. חיינו את החלום. כל פציעה, כל קרב, כל ניצחון או הפסד עברנו יחד. לא ויתרת אף פעם, לא משהו כמה קשה הייתה הדרך. היית מקור לגאווה בצל הרבה קשיים. לשמחתי, תמיד היינו ביחד ונישאר כך”.

ברוך שמאילוב (חגי מיכאלי)

יו״ר איגוד הג׳ודו, משה פונטי, ציין: “כל תרגיל, כל מהלך, כל מה שעשית היה מיוחד. עשית דברים שאף אחד לא עשה. כשאני מסתכל עליך ברוך, המילה הראשונה שעולה לי לראש היא אופי. אם יש משהו שאפיין אותך לאורך הקריירה זו העקשנות שלך, היכולת לקום מפציעות ולהמשיך להילחם גם כשהסיכויים נגדך, זה מה שהביא אותך לפסגות שכבשת.

“נכנסת להיכל התהילה של הספורט הישראלי עם המדליה האולימפית הקבוצתית בטוקיו 2020, בשם האיגוד ובשמי אני רוצה לומר לך תודה. הבאת לנו גאווה. אני מקווה שתהיה מאמן ובטוח שתגיע לעוד הישגים”.

מאמן נבחרת הגברים בג’ודו לשעבר, אורן סמדג׳ה, אמר: ״קיבלתי את ברוך לנבחרת אחרי אולימפיאדת ריו 2016. ידעתי שזה הספורטאי שאני רוצה לרוץ איתו, מישהו מחויב שיודע מה הוא רוצה מעצמו. באולימפיאדת טוקיו ברוך היה פצוע מאוד, עד כדי כך שספורטאי אחר ספק אם היה עומד על הרגליים, והוא עשה את זה וכל קרב היה סיוט - והוא התמודד על מדליית ארד והפסיד בה.

“למרות זאת, אשתך בטי טמלקובה היא מדליית הזהב שלך, מתנה שקיבלת לחיים מהג׳ודו. הייתי גאה לאמן אותך, גרמת לי להרבה אושר ושמחה. ברוך, בהצלחה, אני אוהב אותך ואתה כמו הבן שלי“.

ברוך שמאילוב ונוראלי אמומאלי (רדאד ג'בארה)

מנכ״ל הוועד האולימפי, גילי לוסטיג, בירך: “לא אשכח איך היית פסע ממדליה במשחקים האולימפיים בטוקיו 2020 עם יום קרבות מדהים, היית קרוב לפודיום. היית ספורטאי חזק, אבל עברת דרך מיוחדת והתאפיינת בכוח רצון ובהתמדה, כך שהיית סמל ומודל לחיקוי עבור חבריך לנבחרת. גם במהלך המאבק על טל פליקר על הכרטיס הבודד בקטגוריית המשקל שלכם התנהלתם למופת. אני מאחל לך הרבה הצלחה גם בקריירה הבאה”.

יו״ר מכון וינגייט הנכנס, ארי שטינברג, אמר: “התחלת באקדמיה של מכון וינגייט ומשם פרחת. עשית הישגים אדירים והיית מודל לחיקוי והשראה. נפעל כדי להמשיך ולהשאיר ספורטאים במערכת גם לאחר הפרישה. בהצלחה גדולה בהמשך”.

גיא אטיאס, מנכ״ל מכון וינגייט, הוסיף: “תודה על הקריירה שעשית. שברת תקרה שמעט ספורטאים שברו. התחלת באקדמיה, צמחת וגדלת פה - והגעת למקומות גבוהים”.