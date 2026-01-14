"מאמן ערבי לא יקבל הזדמנות בקבוצה יהודית"

על בני ריינה עוברת עונה קשה בליגה, כשהם נמצאים במקום האחרון והם בסכנה ממשית לירידת ליגה. עם זאת, בגביע לקבוצה יש קצת נחת כשהיא העפילה לשלב רבע הגמר אחרי 1:2 דרמטי על הפועל פ”ת. מאמן הקבוצה, אדהם האדיה, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

סוף סוף היית יכול לחייך קצת?

”משתיל לחייך כל הזמן”.

נתתם אתמול אחלה כדורגל, איפה הייתם עד עכשיו?

”אני כל הזמן אומר את זה. היה לנו הרבה משחקים טובים מלבד התוצאות. אתמול זה התחבר. ראינו גם מול בית”ר שבאנו בלי רגשי נחיתות ויכולנו לצאת עם נקודה”.

איך מחזיקים קבוצה במצב כזה? זה לא קל.

”אני אישית מנסה להתנתק מהמצב בטבלה ומההפסדים, ומגיע כל משחק מחדש. אני עדיין מאמין שאפשר לעשות את זה”.

אושר אצל שחקני בני ריינה (רדאד ג'בארה)

איך אתה מרגיש עם זה שניסו לשכנע את אלי לוי להגיע במקומך?

”קודם כל אני יש לי נקודת הנחה כזאת: אני קיבלתי את ההזדמנות בליגת העל ואני אעשה את המקסימום כדי לנצל את ההזדמנות הזאת. למה אני אומר את זה? כי צריך להגיד את האמת. כמה אופציות כמאמן יש לי בליגת העל?”.

אתה אומר שבגלל שאתה מאמן ערבי אז אתה לא תקבל הזדמנות בקבוצה יהודית?

”כן. אני לא אומר את זה בקטע של גזענות, יש הרבה מאמנים בליגת העל שהבעלים יודעים להסתדר איתם ואין להם מה לקחת”.

אז אתה אומר שקבוצות בליגת העל לא ייקחו מאמן ערבי?

”לא בקטע שלא יגעו. פשוט לא קרה עדיין שנגעו במאמן מהמגזר. אף אחד לא ניסה את זה לפני, זה יכול להתחבר ויכול לא, אחרת אין לי הסבר לזה. מי שצריך להסביר זה בעלי הקבוצות”.

אדהם האדיה (רדאד ג'בארה)

אתה חושב שזה עניין של בעיות קהל או שהם לא בטוחים ששחקן יהודי יתחבר למאמן ערבי?

”לא לא. יש הרבה קהל יהודי שמאוד מעריכים ושולחים הודעות. זה תלוי יותר בבעלים של הקבוצות לקחת את העניין הזה ולנסות בקבוצה שלהם. לא לשכוח שבמשך 8 שנים אני כל הזמן עובד ולא הייתי בבית, אולי בהמשך זה יקרה. כרגע במצב הנוכחי יש לי הזדמנות שאני צריך להתמקד בה ולעבוד בה כל הזמן. אם פנו למאמן אחר אז יש את הבעלים שהוא בעל החלטה והוא מחליט. במחשבה שלו הוא תמיד רוצה את טובת הקבוצה ולפי כך הוא פועל ועובד. אני לא אגיד שאני לא בא מחר בבוקר לאימון כי הבעלים חשב לעשות שינוי”.

יש לך משחק עונה בשבת מול אשדוד.

”כל משחק עבורנו זה משחק עונה. גם המשחק מול בית”ר שאחריו הפער מול ק”ש עלה ל-9. יש לנו משחק קשה מאוד מול אשדוד בשבת. גם אם אין להם מאמן רשמי על הקווים הם עדיין קבוצה ראויה וטובה”.

תפס אותי אתמול שאמרת אחרי המשחק שצריך לתת הזדמנות לשחקנים של המגזר.

”לא אמרתי את זה. אמרתי שאיאד חלאילי הוא דוגמה למופת של ילדים מהמגזר”.

אתה חושב שבמגזר לא נותנים מספיק מדי?

”אנחנו רואים את הכיוון במגזר בשנים האחרונות. אנחנו רואים שלא מושקע הרבה וחסר הרבה משאבים ותקנים. צריך אנשי מפתח שנמצאים בעירייה ובספורט המקומי שהם יכולים לקדם צעירים על מנת שהילדים האלה יוכלו להיות במסגרות טובות. זה מה שדיברתי על איאד אתמול שהוא גם צעיר מהחברה הערבית שגדל ומתפתח. אנחנו רוצים שיהיו עוד יותר וכמה”.

איאד חלאילי (רדאד ג'בארה)

חלאילי יישאר אצלכם עד סוף העונה או יחזור למכבי חיפה?

”אני חושב שהוא יישאר כי זה יעשה לו טוב, הוא מקבל אצלנו הרבה דקות. אני לא חשוב שמכבי חיפה צריכה אותו כרגע, ולטובתו עדיף לו להישאר”.

מה לגבי גד עמוס?

”גד ביקש להשתחרר ולעזוב ואנחנו לא מתנגדים לזה”.

חלון ההעברות נפתח היום, אתם הולכים עוד להתחזק?

”יש לנו שחקן חדש שכבר מתאמן ויעמוד לרשותנו בשבת, הוא מתאמן מצוין ורק צריך לחבר אותו לדברים. אני מקווה שהוא יוסיף לנו דברים בהתקפה. גם ספר יתחיל השבוע להיכנס לאימונים הקבוצתיים. אנחנו מכוונים להביא עוד שחקן באמצע ומגן ימני שיהיו לנו כלים חזקים”.

גד עמוס (חג'אג' רחאל)

אתה תישאר מאמן הקבוצה עד סיום העונה?

”מה שבטוח שבשבת אני אהיה מאמן. למה אפשר לדעת בכדורגל הישראלי שלנו? ראית מה קרה עם יוסי אבוקסיס. אני לא חושב על זה ומה שמעניין אותי זה להחזיק אותי כמו שצריך ולבוא לעבודה באנרגיות טובות. ראינו את ההבדל כבר במשחק בול בית”ר ואז ראינו את ההבדל המשמעותי מול קבוצה שלא מנוצחת בחודש האחרון”.

מי אתה רוצה לקבל בשלב הבא?

”או קבוצה שאנחנו יכולים לעבור או קבוצה גדולה שתכניס כסף לקופת המועדון”.