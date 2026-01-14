יום רביעי, 14.01.2026 שעה 13:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"לא נסכים לאלימות פיזית, יש קווים שאין לחצות"

בעלי מכבי נתניה רוס קסטין בהודעה חריגה: המסר התקיף לאוהדים, הסיבות לפרידה מאבוקסיס, התשובה לשמועות ("מנסים להשחיר את המועדון") והצורך בשינוי

|
רוס קסטין (רועי כפיר)
רוס קסטין (רועי כפיר)

ברקע הימים הסוערים סביב מכבי נתניה והביקורת שנשמעת מבחוץ, בהנהלת הקבוצה רצו לעצור את גל השמועות ולהציג את השתלשלות העניינים כפי שהם רואה אותה. הבעלים רוס קסטין, בפוסט חריג, התייחס לנעשה במועדון וגם לשמועות, והעביר מסר תקיף לגבי הקהל בצל מקרה האלימות אמש לאחר ההדחה מגביע המדינה.

“אוהדים יקרים, בימים האחרונים אני קורא ושומע דברים שאי אפשר לעבור עליהם בשתיקה - סערה לא מוצדקת שמלווה בהשמצות מצד בעלי עניין. אני לא יכול לעמוד בצד כשמנסים להשחיר את המועדון הזה שיקר לליבי. במקום שמועות פרועות, בואו נדבר על העובדות: עוד לפני פתיחת העונה שיתפנו את המאמן בחזון שלנו וביקשנו שהקבוצה תשחק בסגנון משחק תוסס, שמח והתקפי. הזרמנו כספים רבים (מיליוני דולרים ולא ספורים), הבאנו שחקנים בסכומים שמדברים בעד עצמם כדי להעמיד סגל וכלים לצוות להצליח במשימה שהוטלה עליהם”, כתב קסטין.

קסטין הוסיף: “נמשיך להביא את השחקנים הטובים ביותר שנוכל. לפעמים נצליח יותר, לפעמים פחות. לא נחסוך משאבים. אבל אנחנו רוצים לראות כדורגל אחר, תוסס, יצירתי, דינמי ואינטנסיבי. אנחנו לא מסתכלים רק על התוצאות אלא גם על הדרך. אך אם גם הדרך אינה זאת שאליה אנו חותרים אליה וגם התוצאות אינן משביעות רצון אזי אין ברירה אלא לעשות שינוי. ההחלטה לפטר את יוסי אבוקסיס התקבלה מתוך חוסר שביעות רצון מקצועי בלבד”.

יוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)יוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)

“המטרה שלנו היא להיות בעקביות בחלק העליון של הטבלה תוך תצוגות כדורגל מלהיבות ומה שראינו בחצי הראשון של העונה - מקום שביעי, 39 גולים שספגנו, כדורגל לפרקים ארוכים לא דינמי ולא תוסס - זה ממש לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו מאמינים בכדורגל אחר לגמרי ממה שהקבוצה שיחקה, ולכן החלטנו על הצורך בשינוי. יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם מהמתקפה התקשורתית שהמועדון עובר - מתקפה שמונעת מאינטרסים זרים, שאין לה שום קשר למה שקורה בשטח. אבל אנחנו לא נישבר, לא נירתע מהדרך האמיתית שלנו ואנחנו בטח לא ניכנע ללחצים”, הוסיף קסטין.

“כולנו כואבים ומאוכזבים עמוקות מהמשחק אתמול מול מכבי יפו ומההפסד שמראה לנו כמה עבודה יש עוד לפנינו. זה אמנם ייקח זמן, אבל אנחנו מוכנים לעשות את כל מה שנדרש. ההתחלות קשות, אבל אנחנו נעלה על דרך המלך. לעניין אירועי אתמול חשוב לי להדגיש שיש קו שאין לחצות: לא נסכים לאלימות פיזית כלפי שחקנים, לרבות יריקות בפניהם, ונפעל כלפי כל מי שינהג באופן פלילי בכל האמצעים העומדים לרשותנו. ולסיום קהל יקר, ביחד איתכם, נשאף וגם נגיע לפסגות, זה מה שהבטחנו וזה מה שנקיים”, סיכם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */