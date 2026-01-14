יום רביעי, 14.01.2026 שעה 13:31
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2030-2419סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

ברצלונה ראשונה בעולם בייצור שחקנים לטופ

לפי מחקר חדש, 40 בוגרי לה מאסיה הגיעו ל-5 הליגות הגדולות, רבע מהם לקבוצה הבוגרת. איפה מדורגות פ.ס.ז', ריאל, אייאקס, ארסנל, סיטי ויונייטד?

|
קובארסי ולאמין ימאל (IMAGO)
קובארסי ולאמין ימאל (IMAGO)

מחקר חדש של CIES מציב את ברצלונה בפסגת דירוג המועדונים ששחקני הבית שלהם משחקים כיום בחמש הליגות הבכירות באירופה. על פי הדו"ח, לא פחות מ-40 שחקנים שצמחו בלה מאסיה הופיעו העונה בליגות הבכירות באנגליה, ספרד, גרמניה, איטליה וצרפת - יותר מכל מועדון אחר.

מיד אחריה ניצבות ריאל מדריד עם 35 שחקנים ופאריס סן ז’רמן עם 31, ובכך משלימות שלוש הענקיות את הפודיום ומאשרות פעם נוספת את מעמדן כמפעלי פיתוח מהפוריים בעולם. במקום הרביעי דורגה ראן הצרפתית עם 29 שחקנים, לפני אייאקס - המועדון הבכיר הראשון מחוץ לחמש הליגות הגדולות - עם 27 שחקנים המשחקים כיום בליגות המובילות.

העשירייה הראשונה כוללת גם את צ’לסי, ריאל סוסיאדד, מנצ’סטר יונייטד, מנצ’סטר סיטי וארסנל. מחוץ לאירופה מובילה ריבר פלייט הארגנטינאית את הדירוג, לפני פלמנגו הברזילאית וג’נריישן פוט מסנגל.

גונסאלו גארסיה (IMAGO)גונסאלו גארסיה (IMAGO)

בדו"ח נכללו גם דירוגים נוספים לפי דקות משחק בעונת 2025/26, שם ריאל מדריד דורגה ראשונה, וכן סיכומים לטווח של חמש ועשר שנים. גם בחתכים הללו שלטו ברצלונה, ריאל מדריד ופריז סן ז’רמן בשלושת המקומות הראשונים, לפני ליון - נתון שמחזק את המעמד שלהן כמועדונים המובילים בהכשרת שחקנים לליגות הבכירות לאורך זמן.

מה עוד מתכננות קבוצות הצמרת בפרמיירליג?

כמו כן, נכלל בדו"ח דירוג השחקנים שגדלו במועדון ומשחקים אצלו גם בבוגרים. כאן הקבוצות הבאסקיות בראש: סוסיאדד בפסגה עם 15 ואחריה אתלטיק בילבאו עם 12. ברצלונה משלימה את הטופ 3 עם 10, בעוד ריאל רק עשירית עם שישה שחקנים.

