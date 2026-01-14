ברצלונה ראשונה בעולם בייצור שחקנים לטופ

מחקר חדש של CIES מציב את ברצלונה בפסגת דירוג המועדונים ששחקני הבית שלהם משחקים כיום בחמש הליגות הבכירות באירופה. על פי הדו"ח, לא פחות מ-40 שחקנים שצמחו בלה מאסיה הופיעו העונה בליגות הבכירות באנגליה, ספרד, גרמניה, איטליה וצרפת - יותר מכל מועדון אחר.

מיד אחריה ניצבות ריאל מדריד עם 35 שחקנים ופאריס סן ז’רמן עם 31, ובכך משלימות שלוש הענקיות את הפודיום ומאשרות פעם נוספת את מעמדן כמפעלי פיתוח מהפוריים בעולם. במקום הרביעי דורגה ראן הצרפתית עם 29 שחקנים, לפני אייאקס - המועדון הבכיר הראשון מחוץ לחמש הליגות הגדולות - עם 27 שחקנים המשחקים כיום בליגות המובילות.

העשירייה הראשונה כוללת גם את צ’לסי, ריאל סוסיאדד, מנצ’סטר יונייטד, מנצ’סטר סיטי וארסנל. מחוץ לאירופה מובילה ריבר פלייט הארגנטינאית את הדירוג, לפני פלמנגו הברזילאית וג’נריישן פוט מסנגל.

גונסאלו גארסיה (IMAGO)

בדו"ח נכללו גם דירוגים נוספים לפי דקות משחק בעונת 2025/26, שם ריאל מדריד דורגה ראשונה, וכן סיכומים לטווח של חמש ועשר שנים. גם בחתכים הללו שלטו ברצלונה, ריאל מדריד ופריז סן ז’רמן בשלושת המקומות הראשונים, לפני ליון - נתון שמחזק את המעמד שלהן כמועדונים המובילים בהכשרת שחקנים לליגות הבכירות לאורך זמן.

כמו כן, נכלל בדו"ח דירוג השחקנים שגדלו במועדון ומשחקים אצלו גם בבוגרים. כאן הקבוצות הבאסקיות בראש: סוסיאדד בפסגה עם 15 ואחריה אתלטיק בילבאו עם 12. ברצלונה משלימה את הטופ 3 עם 10, בעוד ריאל רק עשירית עם שישה שחקנים.