הרכבים וציונים



אוסקר גלוך (IMAGO) אוסקר גלוך (IMAGO)

את האליפות אייאקס כבר כנראה לא תקח השנה, כשהפער שלה מפ.ס.וו איינדהובן הראשונה עומד כבר על 16 נקודות. עם זאת, החבורה מאמסטרדם בכל זאת רוצה לזכות בתואר העונה, ולשם כך יש לה את הגביע, כשהיא מתארחת בשעה זו אצל אלקמאר במסגרת שלב שמינית הגמר בגביע ההולנדי.

המארת מגיעה להתמודדות מהמקום החמישי בטבלת הליגה ההולנדית, כשבמחזור האחרון היא השיגה ניצחון 0:1 דחוק על וולנדאם. גם אלקמאר לא תזכה באליפות העונה, אך היא בהחלט נאבקת על המקומות לאירופה, כשהיא במרחק 8 נקודות מפיינורד השנייה. על אקס מכבי ת”א שמשחק בקבוצה, ווסלי פטאצ’י, עוברת עונת בכורה סבירה, כשזכותו שני שערים ושני בישולים עד כה.

מנגד, אוסקר גלוך וחבריו חזרו מפגרת החורף עם ניצחון 2:3 בליגה על טלסטאר. זה היה נראה כאילו אייאקס בדרך לשלוש נקודות קלות אחרי שהוליכה כבר 0:3 בדקה ה-72, כולל שער אחד של הקשר הישראלי, כשהיא ביתרון מספרי. עם זאת, נראה שהכל הולך קשה השנה לחבורה של פרד גרים, והם ספגו שני שערים בדקות הסיום והשיגו את הניצחון בקושי רב.

שתי הקבוצות נפגשו השנה כבר במסגרת הליגה, כשאז יצאה אלקמאר מהיואן קרויף ארנה עם ידה על העליונה ושלוש נקודות, אחרי 0:2 גדול. מי שכבש את הגול הראשון במשחק היה אקס הצהובים ווסלי פטאצ’י, במה שהיה השער השני שלו במדי קבוצתו.