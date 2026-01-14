הרכבים וציונים



סתיו טוריאל רודף אחרי רוי רביבו (רועי כפיר) סתיו טוריאל רודף אחרי רוי רביבו (רועי כפיר)

דרבי כבר בשמינית הגמר. הפועל תל אביב ומכבי תל אביב נפגשות בשעה זו בבלומפילד בגביע המדינה. לאחר שהדרבי ביניהן במסגרת הליגה פוצץ, כעת השתיים נאבקות על כרטיס לשלב שמונה האחרונות במפגש הראשון ביניהן העונה.

הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ ניצחה בשלושה מחמשת משחקיה האחרונים ולא הפסידה בליגה מאז 7 בדצמבר מול הפועל ב”ש. במשחקיהם האחרונים הצהובים ניצחו 1:3 את הפועל ירושלים ו-0:1 את בני סכנין, כשהם מקווים לסמן כעת וי גם נגד היריבה העירונית.

מנגד, הקבוצה של אליניב ברדה ניצחה בשלושה מחמשת משחקיה האחרונים בכל הסגרות, כשבמחזור הליגה החולף סיימה ב-3:3 עם הפועל חיפה, ולמעמד שמינית גמר הגביע הגיעה בזכות 0:3 חלק על מ.ס אשדוד. כעת, חולמים האדומים לנצח לראשונה מזה 4,282 ימים בדרבי.

כזכור, הניצחון האחרון של הפועל על מכבי הגיע אי שם ב-26.14.2014, אז חגגה 1:3 בליגה. מאז עברו 28 משחקי דרבי, כולל הדרבי שפוצץ העונה, ללא ניצחון אדום. המפגש האחרון בין הצדדים (ששוחק) הסתיים ב-2:4 למכבי תל אביב. בגביע נפגשו הקבוצות בפעם האחרונה בגמר ב-2021 והצהובים חגגו ניצחון 1:2 דרמטי בהארכה.