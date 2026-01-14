יום רביעי, 14.01.2026 שעה 14:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

אבי נמני: הדרבי יתחיל ויסתיים, אין פייבוריטית

כוכב העבר ב"שיחת היום": "לא בטוח שדור פרץ יפתח, התחושה היא שהמשחק יוכרע בהארכה". על רוני לוי: "היה כבר בשדה התעופה, עוד אין חתימה בנתניה"

|
שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

מפלס הלחץ ירד קצת במכבי ת”א לאור התוצאות עם שני ניצחונות רצופים וששלושה בארבעת המשחקים האחרונים, גם אם היכולת לא הכי מרשימה. מצד שני, עכשיו מגיע גביע המדינה שבו אין אפשרות לתקן אחרי הפסד, ובטח אם זה יקרה מול הפועל ת”א שרוצה לחגוג על חשבון היריבה העירונית כדי לעשות סוף לתקופה ארוכה כל כך בלי ניצחון אדום בדרבי. כוכב העבר של הצהובים ופרשן ONE, אבי נמני, דיבר לקראת הדרבי בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

קודם לפני הדרבי, מה אתה יכול להגיד לנו על החוזה של רוני לוי במכבי נתניה?
”בינתיים עוד אין חתימה. בעיקרון יש סגירה בעל פה, אבל עוד לא ישבנו לעומק”.

אבל הם הוציאו הודעה רשמית.
”מעריך שהכל יסתדר”.

הוא עמד לנסוע לחו”ל?
”הוא היה בשדה התעופה”.

רוני לוי (מרטין גוטדאמק)רוני לוי (מרטין גוטדאמק)

אני אמרתי פה עוד לפני תחילת העונה שהוא יאמן את מכבי נתניה, אני לא נפלתי מהכיסא.
”אתה עובר בחיים כל כך הרבה דברים שאתה כבר לא מופתע משום דבר”.

הוא יעשה באמת את השינוי?
”אני חושב שההדחה מהגביע היא מכה מאוד גדולה למכבי נתניה. צריך לראות איך נכנסים לעניינים, יש דברים שצריך לשנות בתוך המועדון ורוני יצטרך להיכנס לזה לעומק. בסוף זה מהרגע להרגע והוא יצטרך לראות מה הצרכים הכי דחופים”.

קמארה חוזר, גם דור פרץ עשה שני אימונים מלאים. מה דעתך על ההרכב המסתמן?
”אני חושב שיהיה שינוי אחד מההרכב של המשחק הקודם. אני לא בטוח שאנדרדה יעלה בהרכב. לא בטוח שזה יהיה דור פרץ, יכול להיות שייכנס קשר אחר במקומו”.

דעתך בכללי על המשחק כשאתה יודע מה ההרכבים של שתי הקבוצות? הפועל עולה עם שחקן רכש חדש בהרכב וטוריאל חוזר.
”זה דרבי ששתי הקבוצות לא מגיעות בשיא שלהן. שתיהן יגיעו במצב רוח של קודם כל זהירות לא לספוג ולמשוך את הזמן כמה שיותר קדימה. התחושה שלי זה שהמשחק הזה יוכרע דווקא בהארכה”.

ברדה ולאזטיץברדה ולאזטיץ' (רדאד ג'בארה ועמריי שטיין)

זאת אומרת שאתה לא רואה פה פייבוריטית מוחלטת?
”לא, חד משמעית לא”.

מי אתה חושב שיהיו שחקני המפתח?
”אני לא רואה עכשיו שחקן שאתה אומר שהוא יכריע את המשחק. שתי הקבוצות יותר בגוון הקבוצתי ופחות באישי. למכבי יש יתרון אחד שיש לה יותר שחקנים עם ניסיון דרבי”.

מה ההימור שלך?
”אני רואה משחק של 0:1 בהארכה”.

זאת אומרת שלא יהיה משחק כדורגל טוב היום.
”אני מקווה שאני טועה במה שאני אומר, אבל אני חושב שמכבי תנצח בהארכה”.

יתחיל הדרבי?
”הוא גם יתחיל וגם יסתיים”.

