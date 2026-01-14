יום רביעי, 14.01.2026 שעה 14:39
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

מה יגרום להפסקת הדרבי והבידוק הקפדני במשטרה

רב פקד מיכאל כשר, סגן מפקד תחנת בת ים במשטרה, ב"שיחת היום": "השלכת חפצים לדשא אסורה, ככל הנראה באצטדיון בלומפילד אוהדים מרשים לעצמם יותר"

|
שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

כמעט שלושה חודשים חלפו מאז הדרבי התל אביבי שלא נערך באצטדיון בלומפילד והנה שוב הפועל ומכבי ת”א נפגשות, אז האם הפעם המשחק כן ייערך? רב פקד מיכאל כשר, סגן מפקד תחנת בת ים במשטרה, דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE וניסה לעשות סדר.

עם אילו תחושות אתם מגיעים הערב? הרי יש לכם מודיעין והיערכות. מה קורה אם בדקה השנייה עוד פעם נזרקות אבוקות לדשא, האם המשחק מופסק? יש כבר הוראה של המפכ”ל?
”קודם כל אני רוצה להתחיל ולומר שאני לא הולך למקרי הקיצון. כל משחק אנחנו מקבלים החלטות בשטח על פי מה שמתרחש ולא על פי השערות ולכן אני לא רוצה להגיד שהמשחק יופסק מיידית. כמובן שהשלכה של חפצים לדשא היא אסורה, ואם זה יקרה המשחק יופסק כי אי אפשר להמשיך אותו. על פי הנתונים שיהיו באותו רגע אנחנו נבצע הערכת מצב”.

יש כ-500 שוטרים וסדרנים שמאבטחים את המשחק, מה הלקחים שלכם מהדרבי המפוצץ?
”אז כמו שאמרתי אנחנו קיימנו אמ”ץ סדור למשחק הזה על בסיס הלקחים של המשחק הקודם. אנחנו נערכים מבעוד מועד עם ההיערכות מסביב לאצטדיון שהביאה למעצרם של חשודים שציירו גרפיטי סביב האצטדיון ממשיכים בהיערכות משעות הבוקר ונותנים מענה למודיעין שיש לנו. הפריסה שלנו היא על בסיס הלקחים, נקיים בדיקות גם מסביב לאצטדיון וגם בשערי הכניסה. יהיה בידוק מדויק ומדוקדק, להגיד שזה ימנע הכנסת אמצעי פירוטכניים ב-100% אני לא אגיד”.

אוהדי הפועל תל אביב (רדאד גאוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

פעם שעברה הכניסו אמצעים רבים של פירוטכניקה, האם הערב אתם תוכלו למנוע הכנסות של כמויות כאלה על בסיס מודיעין או בידוק?
”הוגשו 27 כתבי אישום כנגד החשודים שהשליכו פירוטכניקה בפעם שעברה. אנחנו נעשה את המיטב על מנת לתפוס כמה שיותר פירוטכניקה. אני קורא לקהל האוהדים להימנע מלהביא פריטים אסורים ולא לסכן את שלום הציבור ו-25 אלף אוהדים שהגיעו לצפות במשחק כדורגל שלא התרחש כבר שנתיים”.

לפי כן נתתי נתונים על הקנסות שאתם נותנים. מסתבר שרוב הקנסות זה על אוהדים שאסור להם להגיע למשחקים. כל הזמן אתם מתגאים שיש קנסות ואמצעי אכיפה, ואני רואה שרוב הקנסות הם על אנשים שמגיעים למשחק אפילו שאסור להם להגיע?
”אנחנו גם נותנים להם קנסות וגם על חשודים שנתפסה על גביהם פירוטכניקה. ישנם חשודים שלא נרשם עליהם קנס כי יש הליך מקביל פלילי כנגדם. יש מקרים רבים שפעלנו ככה”.

חלק גדול מהקנסות באצטדיון בלומפילד, האם יש אכיפה בררנית במשטרת תל אביב ובשאר המקומות יש הוראה לא לתת קנסות?
”אני לא אגיד לעולם שיש אכיפה בררנית. אנחנו תמיד מקפידים לבצע אכיפה, האם תחנה אחת אוכפת יותר? זה לא המקום שלי להגיד. בבלומפילד יש כמעט הכי הרבה משחקים בארץ, מכבי, הפועל וגביע המדינה. המשחקים הרגישים מתקיימים פה, וככל הנראה באצטדיון הזה האוהדים מרשים לעצמם יותר”.

הדרבי היום יתחיל?
”הדרבי היום יתחיל, הכל תלוי באוהדים. אני קורא לכולם לא להביא פריטים אסורים ואני בטוח שאם יישמעו לכל החוקים והדרבי יתחיל ויהיה משחק כיפי ומהנה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
