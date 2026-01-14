גיא דהן על סף מעבר לאוניראה סלובוציה הרומנית

בדרך ליעד חדש: חלוצה של זימברו קישינב המולדבית, גיא דהן, נמצא על סף מעבר ליעד חדש, כך נודע ל-ONE לראשונה. מדובר באוניראה סלובוציה, מליגת העל הרומנית.

דהן בן ה-25 מסיים את חוזהו במדי המולדבים בסוף השנה הנוכחית, אך קיבל אישור לעזוב וימריא כבר היום לרומניה לבצע בדיקות רפואיות כדי לחתום במדי הקבוצה שמדורגת במקום ה-12 בליגה הבכירה, באמצעות סוכנו אדם קידן. הוא צפוי להיות הישראלי השני בליגה הרומנית העונה אחרי ניקיטה סטוינוב שמשחק במדי דינמו בוקרשט.

הוא רשם שנה מצויינת במדי המולדבים, כאשר בעונה הנוכחית, שנמצאת במחציתה, הוא כבש שישה שערים בעשרה משחקי ליגה ואשתקד כבש שני שערים נוספים, בחלק השני של עונת 2024/2025. מועדונו החדש, הוקם מחדש בתחילת המילניום הנוכחי וטיפס לליגה הבכירה בעונה שעברה.

זו תהיה תחנתו השלישית באירופה, כאשר בעברו, שיחק גם באלטאך האוסטרית וכמו כן בישראל שיחק במכבי פ"ת, הפועל אום אל פאחם והפועל נוף הגליל. במחלקות הנוער שיחק במדי מכבי חיפה.