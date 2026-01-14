יום רביעי, 14.01.2026 שעה 10:24
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

ברדה יעלה הרכב התקפי בדרבי, קוקו צפוי לפתוח

דריכות שיא בהפועל ת"א לקראת משחק הגביע מול מכבי ת"א הערב ב-20:30, הגיע השחרור הבינלאומי של המגן. טוריאל צפוי לקבל זריקה ולפתוח. וגם: האבטחה

מרקוס קוקו (רועי כפיר)
אחרי שחזרה מפיגור 3:1 ל-3:3 מול הפועל חיפה והפגינה אופי, דריכות שיא והתרגשות גדולה בהפועל תל אביב לקראת הדרבי הגדול במסגרת שמינית גמר גביע המדינה מול מכבי ת”א ב-20:30. השחרור הבינלאומי של מרקוס קוקו התקבל והוא צפוי לפתוח בהרכב.

המאמן אליניב ברדה מתכוון לעלות בהרכב התקפי שיכלול את רוי קורין, סתיו טוריאל ולויזוס לויזו, במטרה ללחוץ מהפתיחה ולחפש שער מוקדם. בשורות הקבוצה יחזרו מהשעיה אנדריאן קרייב, עמרי אלטמן ושיקו אלבס.

טוריאל עצמו עדיין סובל מכאבים בקרסול לאחר המשחק מול הפועל חיפה, התאמן באופן חלקי בימים האחרונים והוא צפוי לקבל זריקה ולפתוח בהתקפה. ברדה מתלבט בין דניאל דאפה לאלטמן. מי שייעדרו בוודאות הם הפצועים שאנדה סילבה, דורון ליידנר, שחר פיבן, מור בוסקילה ודור בנימיני, שממשיכים להיעדר כבר תקופה ארוכה.

בהפועל ת"א רואים בדרבי את האתגר הכי גדול שלהם העונה, כשברקע יותר מ-11 שנים ללא ניצחון על מכבי ת”א. ברדה ביקש מהשחקנים לבוא בשיא הריכוז ולא לבצע טעויות או להיגרר להתלהבות יתר.

רגע לפני הדרבי: להפועל ת"א יש מגן זר חדש

במועדון מקווים לפני הכל שהמשחק ייצא לדרך כרגיל ויעבור בשלום. כ-1,000 שוטרים ומאבטחים ישמרו על הסדר, כשמשטרת תל אביב העבירה את הדגשים שלה לקהל הרחב ולא תעבור לסדר היום על התפרעויות או זריקת אבוקות.

