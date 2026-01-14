ברדה יעלה הרכב התקפי בדרבי, קוקו צפוי לפתוח

אחרי שחזרה מפיגור 3:1 ל-3:3 מול הפועל חיפה והפגינה אופי, דריכות שיא והתרגשות גדולה בהפועל תל אביב לקראת הדרבי הגדול במסגרת שמינית גמר גביע המדינה מול מכבי ת”א ב-20:30. השחרור הבינלאומי של מרקוס קוקו התקבל והוא צפוי לפתוח בהרכב.

המאמן אליניב ברדה מתכוון לעלות בהרכב התקפי שיכלול את רוי קורין, סתיו טוריאל ולויזוס לויזו, במטרה ללחוץ מהפתיחה ולחפש שער מוקדם. בשורות הקבוצה יחזרו מהשעיה אנדריאן קרייב, עמרי אלטמן ושיקו אלבס.

טוריאל עצמו עדיין סובל מכאבים בקרסול לאחר המשחק מול הפועל חיפה, התאמן באופן חלקי בימים האחרונים והוא צפוי לקבל זריקה ולפתוח בהתקפה. ברדה מתלבט בין דניאל דאפה לאלטמן. מי שייעדרו בוודאות הם הפצועים שאנדה סילבה, דורון ליידנר, שחר פיבן, מור בוסקילה ודור בנימיני, שממשיכים להיעדר כבר תקופה ארוכה.

בהפועל ת"א רואים בדרבי את האתגר הכי גדול שלהם העונה, כשברקע יותר מ-11 שנים ללא ניצחון על מכבי ת”א. ברדה ביקש מהשחקנים לבוא בשיא הריכוז ולא לבצע טעויות או להיגרר להתלהבות יתר.

במועדון מקווים לפני הכל שהמשחק ייצא לדרך כרגיל ויעבור בשלום. כ-1,000 שוטרים ומאבטחים ישמרו על הסדר, כשמשטרת תל אביב העבירה את הדגשים שלה לקהל הרחב ולא תעבור לסדר היום על התפרעויות או זריקת אבוקות.