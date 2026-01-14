"מכבי חיפה בעונה שחורה, גביע יהיה כמו אליפות"

בעונה כזו, במכבי חיפה יודעים שסיכוי ממשי לזכייה בתואר יש רק בגביע המדינה. הירוקים יתארחו הערב (רביעי, 20:00) אצל הפועל רעננה מהליגה הלאומית וינסו להשיג את הכרטיס לרבע גמר הגביע, במשחק שבו כל תרחיש אחר יסיים מעשית את העונה של חיפה. פרשני רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ וניסן קניאס, דיברו לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

עומר דהן יפתיע היום נגד מכבי חיפה?

”אני מקווה שלא. מי שהיה אמור לא לשחק זה ליסאת שגולדברג אמור להחליף אותו וסטיוארט. עכשיו עם כל השחקנים החולים יש לו כמה אופציות, להסיט את חזיזה לכנף ואת אוחנה ל-10. הוא יכול גם לשחק עם קורנו ובטאיי גבוה ולהכניס את עיסאת ולשחק עם שלושה בלמים.

“וגם אפשרות של 4-4-2, ולהכניס את מלמד ליד סטיוארט ולשים את קני סייף באמצע. כמו שמכבי חיפה הפסידה להפועל ר”ג, אי אפשר לזלזל במשחקי גביע, זה עולם אחרי לגמרי מהליגה. באנגליה ליגה שישית ניצחה קבוצה מהפרמייר ליג. אם אתם שואלים אותי המשחק היום חשוב יותר מהמשחק מול מכבי ת”א.

אתה חושב שהמשחק הקרוב חשוב יותר מהמשחק מול מכבי ת”א?

”כשאני רואה את מכבי חיפה מכוונת לקחת את הגביע כתואר, אני אומר לכם אישית שמבחינתי גביע זה כמו אליפות. מכבי חיפה בעונה שחורה עם שינוי של ברק בכר בתקופה האחרונה”.

עומר דהן (עמרי שטיין)

קניאס: “לא הייתי עושה רוטציות בגביע”

איך מכבי חיפה מגיעה הערב?

”אני חושב שהם יעלו עם הרכב מצוין, אני אולי הייתי פותח עם סטיוארט ומלמד ב-4-4-2. מבחינתי ירמקוב זה מספר אחד בקבוצה, אני לא הייתי עושה רוטציה בגביע כי מכבי חיפה זו לא ב”ש. מכבי חיפה משחקת רק על הגביע וזה מה שנשאר לה, היא לא יכול לקחת סיכונים במפעל הזה. אני כבר ראיתי קבוצות שמסתבכות מול קבוצות מהליגה הלאומית, שוער לא צריך רוטציה. אני מבחינתי הולך עם ההרכב הכי חזק”.

”אני מסכים, זה משחק העונה של מכבי חיפה. אני לא לוקח סיכונים, גם אם כיוף שוער טוב אני עולה עם ירמקוב”.