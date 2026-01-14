"רוני לוי הוחתם מהר כי ראו את הבלאגן בעיר"

מה יהיה עם מכבי נתניה? הקבוצה מעיר היהלומים לא מצליחה לצאת מהסחרור, ואחרי פיטוריו המפתיעים של יוסי אבוקסיס, היא הודחה מגביע המדינה על ידי מכבי יפו עם הפסד 2:0. בני לם עמד על הקווים, עדיין לא מונה מאמן קבוע והאוהדים זועמים. שחקן העבר, פודי חלפון, דיבר על המשבר הנתנייתי בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה שלומך?

”בסדר. אני אעשה לכם סדר רגע. ברגע שמאמן כמו בני לם מגיע לקבוצה ומלכתחילה אומר להם שהוא לא רוצה להיות מאמן, איך אתה רוצה שהשחקנים יתנהגו עם המאמן? רק עכשיו הם מתחילים ללמוד מה זה מכבי נתניה. הם חשבו שינצחו בקלות ואז יביאו את הברזילאי והוא יהיה מאמן שלהם בגרוש וחצי. אבל פתאום באה להם נפילה מול יפו והם ראו מה קרה בעיר, היה בלאגן לא נורמלי ונתנו מכות לשחקנים, אמרו ‘איך נשקיט את המצב?’, הרי יש להם כבר הסכם עם רוני, אז הם אמרו ש’אין לנו ברירה ובוא נמנה את רוני לוי ונרגיע את כל המצב’. יכול להיות שהם ילמדו, אבל הם לומדים בדרך הקשה. הם לא מבינים מה זה נתניה, אנשים מנותקים. המערכת מנותקת ממה שקורה בקבוצה”.

פודי אמר שישאירו את בני לם בנתניה, חשבת שהוא ינצח.

”אני אמרתי שאם הוא ינצח את מכבי יפו אז הם יירגעו עד המשחק בסכנין, יצא לסכנין ואז ינצח גם שם. אבל בני בא באנרגיות שליליות לגמרי, איך אתה רוצה שהשחקנים יהיו מחויבים? אני הייתי כדורגלן, הסף שבירה שלהם הוא לא גבוה. ברגע שהמערכת כל כך רעועה, אתה באותו רגע מוריד ווליום ונשבר, וזה מה שקרה אתמול. לא הייתה להם בכלל מוטיבציה לעשות מאמץ עילאי בשביל לחזור למשחק.

רוני לוי (רועי כפיר)

“הרי מה עשה בני לם? עלה עם אותו הרכב של יוסי אבוקסיס אחרי שהם אמרו שהם לא רוצים את המערך הזה. זה עשה טובה לקבוצה עכשיו, כי אם בני לם היה מנצח לא היו מחתימים את רוני לוי והיו מחתימים את הברזילאי. לפני חודשיים רוני לוי כבר היה מסוכם לפני שאבוקסיס התחיל להצליח. הוא היה סגור מבחינת תנאים והכל. פתאום הם באו ואמרו שם רוצים להביא מאמן מברזיל, הקבוצה הזאת מסתכלת רק על כסף. הם לא רוצים לתרום לקבוצה ולתת סנט”.

ראית את ההודעה של קסטין שאמר שהוא שם מיליוני דולרים?

”מה הבעיה אם שמת כסף להראות דף בנק ששמת את הכסף בקופה של מכבי נתניה? הרי היא קבוצה ציבורית. מה הבעיה להראות מסמך שמראה שהוא שם 7.5 מיליון דולר. כל אחד יכול לבוא ולספר שהוא השקיע, איפה? תראו. כרגע מכבי נתניה מוחזקת רק ממכירת השחקנים, מהכסף של דאפה ו-ורגאס. כרגע אף אחד לא מביא כסף מהבית וזה דבר בדוק”.

לרוני הם יכולים לקבוע הרכב, שיטות ומערכים?

”רוני לוי יודע בדיוק מה קורה בעיר, הוא מאמן עם עקרונות. חשבתי שהם ייקחו את רוני כמנהל מקצועי ואת דראפיץ’ כמאמן - הם היו יכולים לעשות גדולות, אני גם רציתי לדאוג שיהיה לסלובו פרנסה. גם רוני לבד הוא מספיק חזק. אם היו מחתימים את דראפיץ’ איתו היית רואה כבר מערכת סגורה בתוך הקבוצה, העיר הייתה אחרת. כמובן שרוני לוי יבחן כל שחקן שישלחו לו עשר פעמים ורק הוא יחליט, לא יעזור להם כלום. הם במצוקה ענקית, למה הם החתימו אותו כזה מהר? כי הם ראו מה קורה בעיר, אם אוהדים נותנים מכות לשחקנים, אני כמובן נגד זה. אחר כך התחננו לשחקנים שלא יילכו להגיש תלונה במשטרה והם באמת סגרו את זה ביניהם.

“הם ראו את הלחץ של העיר והם עשו קודם השתקה מהירה. רוס קסטין לא מבין בכלל את המנטליות של אוהדי נתניה, הוא שולח מכתב שעשו לו ב-AI, איפה היית לפני שנה? תהיה גבר ותדבר כמו שצריך, איזה לב ואיזה נעליים. מה אתה מבין בכלל מה זה מכבי נתניה? הדבר היחידי שיש בלב שלו זה הכסף”.