יום רביעי, 14.01.2026 שעה 11:22
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

מה היחסים ב-Winner לדרבי התל אביבי הגדול?

מכבי ת"א פייבוריטית לניצחון ב-90 דקות עם יחס של פי 1.95, כשהפועל ת"א עם פי 3.45 והארכה פי 3.25. וגם: בית"ר ומכבי חיפה בגביע וצ'לסי נגד ארסנל

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)

יום גדול של כדורגל לפנינו הערב (רביעי), כשבמוקד הדרבי התל אביב הגדול בין מכבי להפועל בגביע המדינה. מלבד זאת, גם מכבי חיפה ובית”ר ירושלים יעלו אל הדשא במפעל השני בחשיבותו, סנגל תפגוש את מצרים בחצי גמר אליפות אפריקה, וצ’לסי תארח את ארסנל בחצי גמר גביע הליגה.



על אף שהיא מארחת את הדרבי ושהיא תהנה מיתרון ביציעים, הפועל ת”א מגיעה להתמודדות כאנדרדרוג על פי המומחים כשהיא מקבל יחס של פי 3.45. מנגד, מכבי ת”א פייבוריטית לניצחון עם יחס של פי 1.95, כשהיחס לתיקו שישלח את המשחק להארכה עומד על פי 3.25.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (עמרי שטיין)שחקני הפועל תל אביב חוגגים (עמרי שטיין)

גם בית”ר ירושלים תעלה אל הדשא במסגרת שמינית גמר גביע המדינה, כשניצחון שלה בחוץ על עירוני קריית שמונה מקבל יחס של פי 1.35. היחס להפתעה של הקבוצה של שי ברדה עומד על פי 6.80, כשתיקו בתום 90 דקות שישלח את המשחק להארכה מקבל יחס של פי 4.50.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

מכבי חיפה תתארח אצל הפועל רעננה באצטדיון רמת גן ותקווה להימנע מהפתעה מול הקבוצה מהליגה הלאומית, כשהיא מקבלת יחס של פי 1.15 לניצחון. סנסציה גדולה וניצחון של רעננה מקבל יחס של פי 8.50, כשהיחס לתיקו והארכה עומד על פי 5.30.

שחקני מכבי חיפה מאושרים בסיום (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה מאושרים בסיום (עמרי שטיין)

צ’לסי וארסנל יפגשו לדרבי לונדוני במשחק הראשון של חצי גמר גביע הליגה, ונראה שהעובדה שהמשחק ישוחק בסטמפורד ברידג’ לא נותן למארחת עדיפות, כשהמומחים נותנים לה יחס של פי 3.05 לניצחון. מוליכת הטבלה מקבלת יחס של פי 1.95 לניצחון, כשהיחס לתיקו עומד על פי 3.00.

שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)

אליפות אפריקה נכנסת לישורת האחרונה ולמשחקי חצי הגמר, כשסנגל תפגוש את מצרים לקרב על הכרטיס לגמר הגדול. ניצחון סנגלי מקבל יחס של 1.95, כשהמומחים קובעים כי ניצחון מצרי עומד על יחס של פי 3.70. היחס לכך שהמשחק יסתיים ללא הכרעה וילך להארכה עומד על פי 2.55.

