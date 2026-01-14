יום רביעי, 14.01.2026 שעה 13:27
כדורסל ישראלי  >> גביע המדינה

כבר ברבע גמר הגביע: הפועל ת"א מול ירושלים

הקבוצה של איטודיס תפגוש את זו של אלון בשלב 8 האחרונות של גביע המדינה. מכבי תל אביב תתארח אצל קריית אתא, חולון נגד הפועל העמק. ההגרלה המלאה

|
דימיטריס איטודיס ויונתן אלון (אורן בן חקון)
דימיטריס איטודיס ויונתן אלון (אורן בן חקון)

רבע גמר גביע המדינה בפתח. ההגרלה התקיימה היום (רביעי) בין שמונה הקבוצות שבטורניר, כאשר בפורמט החדש שלו, הגביע יחל בשלב רבע הגמר, כשהקבוצות הממוקמות 1-4 ישחקו משחק בודד ומכריע נגד הקבוצות הממוקמות 5-8. המפגשים והביתיות נקבעו בהגרלה, ששודרה כאן באתר.

אין ספק שהמפגש המרתק ביותר שזימנה ההגרלה יהיה בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, כאשר הקבוצה של דימיטריס איטודיס תהיה זו שתארח את החבורה של יונתן אלון. כמו כן, מכבי תל אביב תפגוש בחוץ את עירוני קריית אתא.

ההגרלה המלאה

עירוני קריית אתא – מכבי תל אביב

הפועל באר שבע/דימונה – בני הרצליה

הפועל העמק – הפועל חולון

הפועל תל אביב – הפועל ירושלים

הפיינל פור יתקיים השנה בהיכל מנורה מבטחים. חצאי הגמר יתקיימו ב-15-16 בפברואר (ככל שיוחלט על פיצול המשחקים), והגמר ייערך ב-19 בפברואר. כזכור, מחזיקת הגביע המכהנת היא מכבי ת”א, שניצחה את הפועל ירושלים בגמר. מי שזכה ב-MVP של המפעל הוא רוקאס יוקובאיטיס, שמאז כבר הספיק לנדוד לבאיירן מינכן ולסיים את העונה אחרי פציעה קשה ביורובאסקט.

