נעצרו 6 אוהדי הפועל ת"א עם כפפות ומיכל דבק

במסגרת היערכות משטרת מחוז תל אביב לקראת הדרבי בין הפועל למכבי ת"א בגביע המדינה הערב (20:30), עצרו שוטרי הסיור של משטרת יפו ולוחמי יס"מ תל אביב שישה חשודים (ארבעה בגירים ושני קטינים), עם כפפות ומיכל דבק, שעל פי החשד באמצעותם הדביקו מדבקות וציירו גרפיטי על קירות הרחובות בסמוך לאצטדיון. מדובר באוהדי הפועל ת"א.

אמש, במהלך הפעילות בסמוך לשעה 01:00, הבחינו השוטרים בקבוצה של צעירים רעולי פנים, אשר החלו להימלט לאחר שהבחינו בשוטרים. בסריקות נרחבות באזור אותרו שישה חשודים, אשר הסתתרו בין הרכבים באזור אצטדיון בלומפילד. ברשותם של החשודים נתפסו כפפות ומיכל דבק.

במקביל, הבחינו השוטרים במדבקות רבות על המבנים לאורך הרחובות שדרות ירושלים ושארית ישראל, ובציורי גרפיטי רבים.

הגרפיטי ליד בלומפילד (דוברות המשטרה)

מיכל הדבק (דוברות המשטרה)

כאמור, החשודים נעצרו והועברו לחקירה במשטרת יפו בגין השחתת פני מקרקעין ומעשה העלול להפר את שלום הציבור.

מהמשטרה נמסר: "נמשיך במאמץ לשמור על הסדר הציבור ולבצע פעילות ממוקדת, בדגש לסמיכות האצטדיון, על מנת לספק ביטחון לכלל האוהדים ולאפשר את קיום המשחק באופן בטוח ומיטבי".