יום רביעי, 14.01.2026 שעה 10:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

נעצרו 6 אוהדי הפועל ת"א עם כפפות ומיכל דבק

רגע לפני הדרבי, במשטרה הודיעו על מעצר 4 בגירים ו-2 קטינים בסמוך לבלומפילד בחשד שהדביקו מדבקות וציירו גרפיטי ליד האצטדיון. הם הועברו לחקירה

|
המדבקות ליד בלומפילד (דוברות המשטרה)
המדבקות ליד בלומפילד (דוברות המשטרה)

במסגרת היערכות משטרת מחוז תל אביב לקראת הדרבי בין הפועל למכבי ת"א בגביע המדינה הערב (20:30), עצרו שוטרי הסיור של משטרת יפו ולוחמי יס"מ תל אביב שישה חשודים (ארבעה בגירים ושני קטינים), עם כפפות ומיכל דבק, שעל פי החשד באמצעותם הדביקו מדבקות וציירו גרפיטי על קירות הרחובות בסמוך לאצטדיון. מדובר באוהדי הפועל ת"א.

אמש, במהלך הפעילות בסמוך לשעה 01:00, הבחינו השוטרים בקבוצה של צעירים רעולי פנים, אשר החלו להימלט לאחר שהבחינו בשוטרים. בסריקות נרחבות באזור אותרו שישה חשודים, אשר הסתתרו בין הרכבים באזור אצטדיון בלומפילד. ברשותם של החשודים נתפסו כפפות ומיכל דבק.

במקביל, הבחינו השוטרים במדבקות רבות על המבנים לאורך הרחובות שדרות ירושלים ושארית ישראל, ובציורי גרפיטי רבים.

הגרפיטי ליד בלומפילד (דוברות המשטרה)הגרפיטי ליד בלומפילד (דוברות המשטרה)
מיכל הדבק (דוברות המשטרה)מיכל הדבק (דוברות המשטרה)

כאמור, החשודים נעצרו והועברו לחקירה במשטרת יפו בגין השחתת פני מקרקעין ומעשה העלול להפר את שלום הציבור.

מהמשטרה נמסר: "נמשיך במאמץ לשמור על הסדר הציבור ולבצע פעילות ממוקדת, בדגש לסמיכות האצטדיון, על מנת לספק ביטחון לכלל האוהדים ולאפשר את קיום המשחק באופן בטוח ומיטבי".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */