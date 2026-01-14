לוח השנה מבוליביה: חאסונד גונסאלס בא לבית"ר

"בוא אליי, דצמבר". "תקשיב לי, פברואר". ככה קרא בזמנו מאמן הנוער של אתלטיקו נסיונל הקולומביאנית לחלוץ החדש של בית"ר ירושלים. הוא פשוט בחר רנדומלית חודש כלשהו, וכל אופציה התאימה כדי להשתעשע על חשבון הבחור. כי ההורים שלו היו יצירתיים במיוחד. שם המשפחה שלו, גונסאלס, הכי נפוץ בדרום אמריקה, אבל השם הפרטי שייך רק לו.

לרוב כותבים אותו Efmamjjasond. השחקן עצמו מדגיש בכל הזדמנות שנכון יותר לחלק אותו לשני שמות, כלומר Jasond Efmamj. החלק השני, חאסונד, הוא הקיצור המקובל כי אף אחד לא מסוגל לבטא את החלק הראשון. קבלו, אם כך, את חאסונד גונסאלס.

אבל מה פירוש רצף האותיות הביזארי הזה? ובכן, יש כאן 12 אותיות, וכל אחת מהן היא האות הראשונה של חודש קלנדרי. בספרדית כותבים את ינואר enero, ולכן השם מתחיל ב-E. כל שאר החודשים בספרדית מתחילים בדיוק כמו באנגלית. תראו בעצמכם. "אבא שלי חשב על הרעיון הזה עוד לפני שפגש את אמא שלי", סיפר גונסאלס, ואיכשהו גם אמא הסכימה לשטות הזו. הם לא חשבו על טובתו של הילד. לכן אמר לו מאמן הנוער: "רוץ מהר יותר, ספטמבר". ולכן גם הדביקו לו כבר מזמן את הכינוי "לוח שנה". הוא למד לחיות עם ההלצות ומתייחס אליהן בהומור. הוא ירשה גם לברק יצחקי לקרוא לו כך.

ברק יצחקי (אורן בן חקון)

אז שמו הולך לפניו, אבל לאן הוא הולך בגיל 26? בקולומביה כלל לא מכירים אותו, כי הוא מעולם לא שיחק במועדון בקבוצה בוגרת במולדתו. בכלל, הקריירה שלו התחילה מאוחר. בילדותו שיחק גונסאלס בעיקר כדורסל, וזה כלל לא מפתיע כי הוא היה גבוה יותר מרוב בני גילו, וגם כיום מתנשא ל-189 סנטימטרים. גם קטרגל היה רלוונטי, ולכדורגל הוא עבר רק בהמשך. באתלטיקו נסיונל, מעבר לצחוקים, לא ראו בו פוטנציאל מיוחד, ועל החוזה הראשון חתם גונסאלס רק כאשר הצטרף לסן לורנסו הארגנטינאית בהיותו בן 20. אלא שהמועדון היה גדול משמעותית על מידותיו, והוא לא שיחק בו כלל. במקום זאת, הוא בילה מספר חודשים בהשאלות בליגה השנייה ובליגה השלישית בארגנטינה, מבלי להותיר חותם משמעותי.

הוא היה שחקן ספסל, כמעט ולא מצא את הרשת, והיו לו ספקות לגבי התאמתו לכדורגל. החיפושים אחרי אתגר ראוי הובילו אותו ב-2023 לבוליביה, וזה היה המקום הנכון מבחינתו. שתי קבוצות היו לו בליגה שנחשבת לאחת החלשות בדרום אמריקה. תחילה לבש גונסאלס את מדי ריאל סנטה קרוס מהתחתית, לזכותה הבקיע 14 שערים ב-35 משחקי ליגה. לפני שנה הוא הצטרף לקבוצת צמרת בשם אולווייס רדי, ואכן היה מוכן רוב הזמן עם 11 שערים ב-13 משחקי ליגה. המאזן הזה כולל שתי שלישיות, בין היתר ב-2:7 מרהיב על דה סטרונגסט, שהיא אימפריה בקנה מידה בוליביאני. אולווייס רדי משחקת בלה פאס, בגובה מעל 4,000 מעל פני הים, אבל האוויר הדליל לא הפריע לו במיוחד.

בבוליביה מעריכים אותו. הפרשן והשדר המוביל פרננדו ברדחה מספר: "גונסאלס הוא חלוץ מרכזי עוצמתי עם נוכחות מרשימה ברחבה. הוא קורא את המשחק היטב, והשתלב בכל המערכים השונים שיישמו מאמניו. יש לו תזמון טוב של כניסה לרחבה, והוא יודע לבצע תנועה אלכסונית נכונה, מה שהופך אותו לאיום מתמיד. הוא שומר על קור רוח מול השער, ניחן בגמישות ובניתור טוב, ולרוב יעיל במשחק ראש. הוא גם יודע למסור, במיוחד לשחקני אגף ולמגנים שמצטרפים להתקפות. על אף שהוא ימני, גונסאלס בועט טוב גם ברגלו השמאלית. יש לו טכניקת בעיטה טובה, ואפשר לומר אפילו אלגנטית, גם מטווחים ארוכים. מחוץ למגרש, הוא רגוע ומנומס, וניתן לומר שתרומתו באולווייס רדי עלתה על הציפיות".

חאסונד גונסאלס (צילום מסך)

העיתונאית אדיבה סלחינס אומרת: "גונסאלס הצטיין בריאל סנטה קרוס למרות הבעיות הרבות שלה, ומשך תשומת של אולווייס רדי לה מערך הסקאוטינג הטוב בבוליביה. הכוח הפיזי העצום שלו עזר מאוד, כי בבוליביה אין הרבה שחקנים עם מימדים כאלה, הוא התבסס בעיקר עליו. הוא לא יציב במיוחד, וזו נקודת החולשה הבולטת שלו". העיתונאי אגוסטין סוארס מעיד: "גונסאלס הוא חלוץ מרכזי קלאסי שיודע להחזיק בכדור עם הגב לשער. הוא משתתף במשחק הקבוצתי ונוטה גם לצאת מחוץ לרחבה. הוא חזק ובעל משחק ראש לא רע, אבל לוקה בטכניקה. בבוליביה הוא הצליח גם בקבוצה שמשחקת בגובה רב, וגם בקבוצה שנמצאת בגובה הים".

האם ניתן להגיע למסקנות מרחיקות לכת על הפוטנציאל שלו על סמך ההצלחה היחסית בבוליביה? התשובה כנראה שלילית, כפי שמעיד ברדחה: "הליגה שלנו חלשה ולא תחרותית מספיק. לא כל שחקן שבולט בה מסוגל לעשות זאת גם מחוץ לבוליביה, ועובדה היא כי גונסאלס נכשל בניסיונות אלה".

ואכן, כישלונו של הקולומביאני בליגה אחרת היה קולוסאלי. באמצע הקדנציה בריאל סנטה קרוס, הושאל לפתע גונסאלס לעונת 2023/24 לקייזר צ'יפס, אחת הקבוצות החזקות ביותר בדרום אפריקה. אף אחד ביוהנסבורג לא הבין מדוע בוצעה העסקה, ותרומתו על הדשא הייתה אפסית. הוא ישב לרוב על הספסל או היה מחוץ לסגל, ובהזדמנויות שקיבל לא סיכן את השער. המאמן קווין ג'ונסון שהדריך אותו אפילו אמר במסיבת העיתונאים: "אלוהים, אנא ברך את גונסאלס כדי שיתחיל להבקיע". זה ממש לא עזר, ובדירוגים בתקשורת הדרום אפריקנית הוכתר הקולומביאני לשחקן הרכש הגרוע ביותר של העונה. אחד האוהדים המתוסכלים אפילו הצהיר: "הוא בכלל לא כדורגלן. למי שהביא אותו לצ'יפס אין מושג".

צפו בביצועים של החלוץ החדש של ביתר

אחרי שהתאושש בבוליביה והחזיר את הביטחון העצמי, יצא גונסאלס להשאלה מאולווייס רדי לשה-ג'יאג'וואנג גונגפו מהליגה הסינית השנייה במחצית השנייה של 2025. הוא הבקיע 5 שערים ב-12 משחקים בקבוצה שהתקשתה באופן כללי למצוא את הרשת, אך לא שכנע בסופו של דבר ולא היה בסגל במחזורי הסיום. בכל מקרה, לא הגיוני להעריך את הפוטנציאל על סמך מספר הופעות בליגה חלשה גם בהשוואה לבוליביה.

לפיכך, הניסיון מלמד כי גונסאלס מתקשה להתאקלם במדינות שלא דוברות ספרדית, והצליח לבוא לידי ביטוי אך ורק בליגה הבוליביאנית. זה לא אומר שאין לו פוטנציאל להוכיח את עצמו גם במחוזות אחרים, אך החתמתו מהווה הימור יוצא דופן. יש תחושה כי מחלקת הסקאוטינג של בית"ר ירושלים החליטה להראות עד כמה היא מיוחדת, ועד כמה דרך החשיבה של המועדון יוצא דופן. מותר, כמובן, להחתים שחקן אקזוטי, במיוחד בהשאלה בעלות נמוכה, אבל השאיפה למיוחדות בכל מחיר מזכירה את הדרך בה בחרו הוריו של גונסאלס את שמו הפרטי. יכול להיות שהוא יוכיח את עצמו בצהוב-שחור, אך ייתכן שהקדנציה של לוח השנה בבירה תימשך רק חצי שנה, ותיראה בערך כמו Efmamjjasond.