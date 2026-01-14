יום רביעי, 14.01.2026 שעה 07:49
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

התלות של ב"ש בדן ביטון מחייבת שינוי חשיבה

האזינו לפודקאסט: הקבוצה של רן קוז'וק לא צריכה להתרגש מהקושי ב-1:2 על הפועל ירושלים בגביע. וגם: איפה מגלים עניין בגנאח, ויטור וההצעה לבלוריאן

|
מוחמד כנעאן ודן ביטון שמחים (חגי מיכאלי)
מוחמד כנעאן ודן ביטון שמחים (חגי מיכאלי)

הפועל ב"ש סימנה וי אתמול (שלישי) עם ניצחון 1:2 על הפועל ירושלים בשמינית גמר גביע המדינה. איציק כלפי ודובב גבאי מסכמים את הניצחון הקשה בפרק חדש בפודקאסט הפועל בב-ONE.

הפועל ב"ש לא צריכה להתרגש מהקושי של הניצחון במסגרת שבה הכי חשובה התוצאה הסופית. אמיר גנאח עם שער גדול, מה הוא צריך לעשות כדי להפוך לשחקן טוב יותר ואיפה מגלים בו עניין? חמודי כנעאן ממשיך לצבור ביטחון וכמה הבשורה הזו חשובה לב"ש.

וגם: ההתאוששות של מיגל ויטור, התלות הגדולה בדן ביטון מחייבת שינוי חשיבה בקבוצה, מה קורה עם ההצעה לאור בלוריאן, וההכנות למפגש הענק מול הפועל ת"א ואליניב ברדה.

