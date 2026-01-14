התלות של ב"ש בדן ביטון מחייבת שינוי חשיבה

הפועל ב"ש סימנה וי אתמול (שלישי) עם ניצחון 1:2 על הפועל ירושלים בשמינית גמר גביע המדינה. איציק כלפי ודובב גבאי מסכמים את הניצחון הקשה בפרק חדש בפודקאסט הפועל ב"ש ב-ONE.

הפועל ב"ש לא צריכה להתרגש מהקושי של הניצחון במסגרת שבה הכי חשובה התוצאה הסופית. אמיר גנאח עם שער גדול, מה הוא צריך לעשות כדי להפוך לשחקן טוב יותר ואיפה מגלים בו עניין? חמודי כנעאן ממשיך לצבור ביטחון וכמה הבשורה הזו חשובה לב"ש.

וגם: ההתאוששות של מיגל ויטור, התלות הגדולה בדן ביטון מחייבת שינוי חשיבה בקבוצה, מה קורה עם ההצעה לאור בלוריאן, וההכנות למפגש הענק מול הפועל ת"א ואליניב ברדה.