אתלטיקו ברבע גמר הגביע עם 0:1 על לה קורוניה

אחרי שסיימנו עם טירוף הסופרקופה בסעודיה, בו זכתה ברצלונה, שלב שמינית הגמר של הגביע המלך הספרדי נפתח אמש (שלישי), כשאתלטיקו מדריד ניצחה את דפורטיבו לה קורוניה 0:1 בחוץ, אתלטיק בילבאו שרדה מבוכה עם 3:4 משוגע על קולטורל לאונסה מהליגה השנייה בתום הארכה וריאל סוסיאדד העפילה לרבע הגמר לאחר 2:2 עם אוססונה ב-120 דקות ו-3:4 בפנדלים.

דפורטיבו לה קורוניה – אתלטיקו מדריד 1:0

חמישה ימים בלבד אחרי שהפסידו 2:1 לריאל מדריד בחצי גמר הסופרקופה הספרדי, הקולצ’ונרוס התקשו נגד היריבה מהליגה השנייה בספרד, עד שהגיע אנטואן גריזמן, ששלח בעיטה חופשית אדירה לחיבורים בדקה ה-61, שהספיקה לקבוצה מהבירה בשביל להמשיך לרבע הגמר של הגביע.

קולטורל לאונסה – אתלטיק בילבאו 4:3

בתום דרמה פשוט מטורפת, הבאסקים הצליחו להעפיל על חשבון הקבוצה מהליגה השנייה לרבע הגמר לאחר הארכה, הודות לשערים של גורקה גורוזטה (צמד), אויאן סאנסט ופנדל ניצחון של אונאי גומז בדקה ה-104. ארנסטו ואלוורדה וחניכיו, שלא נראים טוב העונה, שרדו מבוכה גדולה מאוד.

ריאל סוסיאדד – אוססונה 2:2 (3:4 לאחר פנדלים)

במשחק בקצב גבוה בין הבאסקים לקבוצה מפמפלונה, הראשונה היא זו שיצאה עם ידה על העליונה. ג’ון מונקיולה העלה את האורחת ליתרון בדקה הרביעית, כששער עצמי של מיקל אויירסאבל הכפיל את התוצאה עבורה. בנאט טוריינטס צימק לכחולים-לבנים רבע שעה לסיום, שהשוו באופן דרמטי בדקה ה-92 משער של איגור סובלדיה. בתום דו קרב פנדלים, סוסיאדד המשיכה לרבע הגמר.