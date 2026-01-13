יום רביעי, 14.01.2026 שעה 00:04
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

קמארה התאמן באופן מלא והנטייה היא שיפתח

הבלם הגינאי השלים שני אימונים ונראה כי לאזטיץ' יחזיר אותו ישירות להרכב מחר ב-20:30 בגביע מול הפועל. מכבי ת"א הרחיקה אוהדים ששרו "טועמה מחבל"

|
מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)
מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)

בלם מכבי תל אביב, מוחמד עלי קמארה, ככל הנראה יפתח מחר (רביעי, 20:30) בשמינית גמר גביע המדינה בדרבי הגדול מול הפועל. השחקן הגינאי, שחזר לישראל שלשום והספיק להשלים שני אימונים עם הקבוצה, נמצא חזק בתכניות של ז’רקו לאזטיץ’ להרכב הפותח בדרבי אף על פי שהחמיץ תקופה לא מבוטלת מאז שהורחק למעשה נגד עירוני טבריה. 

הוא כפי הנראה יפתח במקום איתי בן חמו הצעיר. כזכור, קמארה הורחק בכרטיס אדום שערורייתי מצידו בתיקו נגד נתניה, אך תשעה ימים לאחר מכן כבר חזר להרכב במשחק מול עירוני טבריה. למחזור לאחר מכן הוא כבר לא הופיע והחמיץ למעשה את שני המשחקים האחרונים נגד בני סכנין והפועל ירושלים, זאת כאשר שהה לצד אשתו שילדה את בתם הבכורה.

אם יפתח זו לא תהיה הפעם הראשונה שהוא חוזר אחרי היעדרות ועם אימונים מועטים ישירות להרכב, כך קרה גם אחרי שתמה השעייתו מוקדם יותר העונה מול אסטון וילה. קמארה כאמור צפוי לשתף פעולה בהגנה עם טייריס אסאנטה, רז שלמה ורוי רביבו. השאלה שעדיין נותרה פתוחה היא בנוגע לדור פרץ, שגם הוא התאמן ביומיים האחרונים עם הקבוצה, אך לגביו עדיין לא היה ניתן להעריך בצורה ברורה יותר שהוא אכן יעלה ב-11. 

רגע לפני הדרבי: להפועל ת"א יש מגן זר חדש

בנושא אחר, רגע לפני הדרבי, מכבי ת”א הרחיקה אוהדים אשר שרו “טועמה מחבל” לפני שריקת הפתיחה למשחק הליגה האחרון נגד בני סכנין. המועדון הזהיר בשבוע שעבר כי קריאות שכאלה יובילו להרחקה, שלילת מנוי ואף צעדים משפטיים נוספים על רקע הכנסת תקנון הענישה החדשה בגין גזענות. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */