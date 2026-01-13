עופרי ארד במו"מ מתקדם עם סטיאווה בוקרשט

האם עופרי ארד בדרך לתחנה חדשה? לאחר שסיים את פרק קייראט בקריירה והפך לשחקן חופשי, הקשר האחורי הישראלי (27) קרוב מאוד להצטרפות לסטיאווה בוקרשט. בעלי המועדון, ג'יג'י בקאלי, אישר בראיון ל-"דיגי ספורט" כי החוזה כבר נשלח לשחקן. עם זאת, המעבר לאימפריה הרומנית עוד לא סגור, כשבמקביל לארד יש גם הצעה מסין.

בקאלי אמר לתקשורת הרומנית: "סגרנו את כל התנאים. הפנייה הגיעה ממנו, אנחנו הגשנו את ההצעה והוא נתן את האוקיי שלו. הוא צפוי לנחות ברומניה כדי להשלים את הבדיקות הרפואיות, כך שבמשחק הקרוב הוא עדיין לא יוכל לקחת חלק. תמיד רציתי שחקן יהודי אצלי במועדון כי יש לי הערכה גדולה לעם הזה. מדובר בשחקן איכותי מאוד עם נוכחות פיזית מרשימה, שזקוק כרגע לחודש של אימונים כדי להיכנס לכושר."

הבעלים סירב לחשוף תחילה את המספרים המדויקים מאחורי העסקה, שמוערכת בכ-400 אלף אירו כולל עמלות סוכנים, ומסר בנחרצות: "אני לא רוצה להגיד עכשיו. אני לא רוצה להגיד אם נתתי לו מענק חתימה או אם שילמתי עמלות לסוכנים. כשהחוזה ייחתם, אז אגיד. עד שהחוזה לא חתום, אני לא מוסר פרטים על הסכומים".

עופרי ארד כובש נגד אינטר (IMAGO)

מעבר ליכולותיו המקצועיות, בקאלי הצבעוני התייחס גם לעובדה שארד מחזיק בדרכון גרמני, מה שמקל על רישומו כתושב האיחוד האירופי. הבלם הישראלי, שערך עד כה 10 הופעות במדי הנבחרת הלאומית, מגיע לאחר שרשם הופעות מרשימות בליגת האלופות במדי הקבוצה מקזחסטן, כולל שער גדול בסן סירו מול אינטר.