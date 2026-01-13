יום רביעי, 14.01.2026 שעה 00:04
כדורגל ישראלי

עופרי ארד במו"מ מתקדם עם סטיאווה בוקרשט

הקשר האחורי עשוי להגיע לקבוצה הרומנית. הבעלים ג'יג'י בקאלי: "תמיד רציתי שחקן יהודי". עם זאת, המעבר עוד לא סגור כשעל השולחן יש גם הצעה מסין

|
עופרי ארד (IMAGO)
עופרי ארד (IMAGO)

האם עופרי ארד בדרך לתחנה חדשה? לאחר שסיים את פרק קייראט בקריירה והפך לשחקן חופשי, הקשר האחורי הישראלי (27) קרוב מאוד להצטרפות לסטיאווה בוקרשט. בעלי המועדון, ג'יג'י בקאלי, אישר בראיון ל-"דיגי ספורט" כי החוזה כבר נשלח לשחקן. עם זאת, המעבר לאימפריה הרומנית עוד לא סגור, כשבמקביל לארד יש גם הצעה מסין.

בקאלי אמר לתקשורת הרומנית: "סגרנו את כל התנאים. הפנייה הגיעה ממנו, אנחנו הגשנו את ההצעה והוא נתן את האוקיי שלו. הוא צפוי לנחות ברומניה כדי להשלים את הבדיקות הרפואיות, כך שבמשחק הקרוב הוא עדיין לא יוכל לקחת חלק. תמיד רציתי שחקן יהודי אצלי במועדון כי יש לי הערכה גדולה לעם הזה. מדובר בשחקן איכותי מאוד עם נוכחות פיזית מרשימה, שזקוק כרגע לחודש של אימונים כדי להיכנס לכושר."

הבעלים סירב לחשוף תחילה את המספרים המדויקים מאחורי העסקה, שמוערכת בכ-400 אלף אירו כולל עמלות סוכנים, ומסר בנחרצות: "אני לא רוצה להגיד עכשיו. אני לא רוצה להגיד אם נתתי לו מענק חתימה או אם שילמתי עמלות לסוכנים. כשהחוזה ייחתם, אז אגיד. עד שהחוזה לא חתום, אני לא מוסר פרטים על הסכומים".

עופרי ארד כובש נגד אינטר (IMAGO)עופרי ארד כובש נגד אינטר (IMAGO)

מעבר ליכולותיו המקצועיות, בקאלי הצבעוני התייחס גם לעובדה שארד מחזיק בדרכון גרמני, מה שמקל על רישומו כתושב האיחוד האירופי. הבלם הישראלי, שערך עד כה 10 הופעות במדי הנבחרת הלאומית, מגיע לאחר שרשם הופעות מרשימות בליגת האלופות במדי הקבוצה מקזחסטן, כולל שער גדול בסן סירו מול אינטר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */