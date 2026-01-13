יום שלישי, 13.01.2026 שעה 19:54
כדורגל ישראלי

אוהדי הפועל הגיעו לעודד באימון המסכם לדרבי

מאות מהקהל האדום הגיעו למתחם חודורוב במזג אוויר סוער כדי לדחוף את השחקנים של ברדה לקראת מכבי ת"א בגביע מחר (20:30). טוריאל ישחק עם זריקה?

|
אוהדי הפועל תל אביב במתחם חודורוב (שחר גרוס)
אוהדי הפועל תל אביב במתחם חודורוב (שחר גרוס)

טירוף באדום. רגע לפני הקרב הגדול בדרבי התל אביבי, למעלה מ-200 אוהדי הפועל תל אביב הגיעו במזג אוויר סוער למתחם חודורוב לטובת האימון המסכם לקראת מחר (רביעי, 20:30)

כדי לדחוף את הקבוצה לפני ההתמודדות מול הצהובים, האוהדים הצטיידו עם אמצעים פירוטכניים כדי להדליק את האווירה, תוך כדי קריאות עידוד לשחקני הקבוצה כמו סתיו טוריאל, לואיזו, שיקו ומאיימבו.

להבדיל מהפעם הקודמת, היום לא אישרו לאוהדים להיכנס אל כר הדשא כדי לא לפגוע בהכנות הקבוצה. טוריאל, עדיין גבולי למשחק וייתכן שיעלה עם זריקה בקרסול כדי להתגבר על הכאבים.

הפועל ת”א תהיה המארחת במפגש מול מכבי תל אביב באצטדיון בלומפילד, זאת במסגרת שמינית גמר גביע המדינה. המפגש הזה קורה על רקע הדרבי האחרון במסגרת הליגה, שפוצץ ולא שוחק.

