בלומפילד יישאר ללא נותן חסות בשנים הקרובות

ניסיון עיריית תל אביב וחברת היכלי הספורט לצרף נותן חסות מסחרי לשם אצטדיון בלומפילד הסתיים בכישלון. לאחר חודשים של בדיקות ומגעים עם גורמים מסחריים, הוחלט שלא לבחור ספונסר והאצטדיון ימשיך להיקרא “בלומפילד” בלבד בשנים הקרובות.

בעירייה הציבו רף מינימלי של כמיליון דולר לעונה, בנוסף לחבילת זכויות פרסום נרחבת, אך ההצעות שהוגשו, בעיקר מחברות ביטוח, עמדו על סכומים נמוכים משמעותית פחות מ-600 אלף דולר בשנה. לנוכח הפערים, הוחלט שלא להתקדם עם ההתקשרות.

בסביבת חברת היכלי הספורט הכחישו כי נדחתה הצעה נוספת של חברת בנייה בשל זהות המציע, והבהירו כי לא הייתה הצעה נוספת שעמדה ברף הכלכלי שהוגדר מראש. גורם המעורה בפרטים ציין כי אחת הסוגיות המרכזיות שהרתיעו חברות הייתה הדרישה שהשם “בלומפילד” יישמר ויופיע ראשון בכל שילוב מסחרי , תנאי שלא כל החברות היו מוכנות לקבל, למרות שמדובר במותג ספורט חזק ומוכר.

לנושא זה הייתה גם רגישות היסטורית: משפחת בלומפילד, שעל שמה נקרא האצטדיון, דרשה מעיריית תל אביב כי השם לא יוסר. בעירייה הבהירו למשפחה עוד לאחר השיפוץ המקיף של האצטדיון בו המשפחה לא השתתפה כי בכוונתם לצאת למכרז ‘ניימינג’, אך התחייבו שהשם בלומפילד יישמר בכל מקרה.

המכרז פורסם לראשונה ביולי 2023, ובו צוין כי נותן החסות שייבחר “יצטרף להתקשרויות המוצלחות והמפורסמות” של החברה העירונית, בהן היכל מנורה מבטחים והיכל קבוצת שלמה. ההתקשרות תוכננה לשמונה שנים, עם אופציה להארכה, וכללה זכויות נרחבות: שילוב בשם האצטדיון, פרסום במיקומים מרכזיים ומצולמים, שימוש בתא צפייה מרכזי, קיום אירועים עסקיים ועוד.

בעירייה הדגישו אז כי החסות הראשית אמורה לייצר ערך גבוה למותג המסחרי בזכות חשיפה לקהל של כמיליון וחצי מבקרים בשנה, לצד שידורים טלוויזיוניים, מופעי ענק ואירועי ספורט בינלאומיים. הכנסות החסות יועדו לשיפור חוויית הצפייה ולחיסכון בכספי ציבור.

למרות הפוטנציאל, במבחן התוצאה, המודל הכלכלי לא הבשיל. לפחות בעתיד הנראה לעין, בלומפילד יישאר עם שמו ההיסטורי בלבד.