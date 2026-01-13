חבר חדש לסולומון? האריסון בדרך לפיורנטינה

חלון ההעברות של חודש ינואר פה כבר תקופה ונמצא בעיצומו, כשגם היום (שלישי) ישנן שמועות רבות ועסקאות שנרקמות בעולם הכדורגל, לקראת החצי האחרון והמכריע של העונה. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר.

דיווחים חמים

# העיתונאי ג’יאנלוקה די מארציו מדווח כי פיורנטינה בדרך להשאיל את ג’ק האריסון מלידס. הצירוף של האנגלי עשוי להיות חדשות טובות עבור מנור סולומון, משום שזהו עוד צעד בדרך לשינוי המערך לכזה שמכיל שחקני כנף, מה שיכול לתת לישראלי את המקום בהרכב.

ג'ק האריסון (IMAGO)

# לפי דיווח של העיתנואי בן ג’ייקובס, מנצ’סטר סיטי מכינה הצעה על מארק גואהי מקריסטל פאלאס. כזכור, הבלם הנהדר מסיים חוזה בקיץ, ועל כן פפ גווארדיולה מאמין כי הקבוצה מדרום לונדון תורד מהדרישה הנוכחית שלה, שעומדת על כ-40 מיליון אירו.

מארק גואהי (IMAGO)

# פבריציו רומאנו טוען כי העברתו של טימו ורנר לסן חוזה ארת’קוויקס מה-MLS נסגרה, והשחקן, שהתקשה למצוא את עצמו מאז הפריצה ברד בול לייפציג, צפוי לעבור לקבוצה באופן קבוע.

טימו ורנר (IMAGO)

# על פי דיווח ב’סקיי ספורט איטליה’, רומא הגיעה להסכמות עם אסטון וילה על השאלה עם אופציה לרכישה של דונייל מאלן. באיטליה נטען כי במידה והזאבים ירצו לקנות את שחקן הכנף ההולנדי, יהיה עליהם לשלם סכום שנע סביב 25 מיליון אירו.