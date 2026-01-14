"אוהבים את מכבי, מקווה שסרג'י יישאר באירופה"

את קורל סימנוביץ', הדוגמנית הבינלאומית ואשתו של שחקן ברצלונה לשעבר וקומו, סרג'י רוברטו, פגשתי באירוע של קסטרו מאחר והיא הצטרפה לצוות הפרזנטורים של המותג. "היום אנחנו מכריזים על הפרנזטורים החדשים של קסטרו", סיפרה קורל בהתרגשות. "אני אחת מהם ואני ממש מתרגשת. קסטרו זה אחד המותגים שאני הכי אוהבת בישראל".

איך זה להצטרף לקבוצה כמו קסטרו?

"זה כבוד גדול להצטרף לקבוצה שכבר קיימת, עם השניים שאיתי ישראל אטיאס ונטע אלחמיסטר. תמיד חלמתי להצטלם ולעבוד עם קסטרו, זה באמת מותג אייקוני בישראל ואני מתרגשת ברמות".

אחרי כל כך הרבה מותגים בינלאומיים פתאום מותג ישראלי, איך זה מרגיש כמו לחזור הביתה?

"הכי כיף לחזור הביתה ותמיד כיף לעבוד בישראל. אני באמת שומרת על זה ואוהבת את המדינה שלי מכל המדינות שאני מטיילת וגרה בהן, וזה הכבוד הכי גדול שיש".

קורל סימנוביץ׳ באירוע השנה של קסטרו

בכל זאת עברתם תקופה לא פשוטה כמשפחה אחרי ה-7.10, לא פשוט להיות ישראלית בחו"ל ועוד מפורסמת.

"כן, עברנו תקופה לא קלה, אני לא יכולה להתלונן כי אני מתארת לעצמי שלמי שהיה בישראל עם כל מה שקרה זו הייתה תקופה יותר קשה. זה לא נעים ולא קל לגור באירופה בתקופה כזו, אבל אלו החיים כרגע באירופה. כן שומרים קצת על פרופיל נמוך, אבל אף פעם לא אפסיק להיות גאה במקום שבאתי ממנו ובמדינה שלי".

איך סרג'י התמודד עם כל זה? בכל זאת הוא לא חלק מהעם, אבל מצא את עצמו עמוק בתוך העניין.

"אני רק אציין שבעקבות כל הדבר הזה סרג'י רק התחזק יותר. תמיד הוא אהב, אבל הוא ממש נהיה ציוני אני חייבת לציין. הוא מאוד אוהב את ישראל, מאוד מחובר למדינה שלנו, הוא הכי גאה בה בעולם ומאוד אוהב לבוא לבקר פה. הוא גאה שהילדים שלו ישראלים וזו הייתה תקופה מאוד קשה גם בשבילו. אבל הוא באמת הדחיק את כל הדברים שדיברו וסיפרו, וגם חברים שלו שתפסו צד זה לא קל, אך זה חלק מהתקופה הלא קלה".

סרג'י רוברטו וקורל סימנוביץ' (IMAGO)

קורל סימנוביץ' ועומר נודלמן באירוע של קסטרו (חגי מיכאלי)

הוא גם תרם חולצות חתומות על ידו לילדים מהעוטף, לא מובן מאליו, של מי היה הרעיון?

"זו אחת התרומות שסרג'י רצה לעשות. זה היה שיתוף פעולה שעשינו עם בארסה מאניה בישראל ששמרנו איתם על קשר טוב בתקופה הזו. היה לנו חשוב לשמוע על תושבים מהעוטף שאוהדי בארסה וזו מחווה נחמדה שהחלטנו לעשות".

באיטליה יותר קל מספרד מבחינת האנטישמיות?

"כל אירופה היא אותו הדבר. זה מורגש גם באיטליה, אבל צריך לבחור איפה להיות אם אתה לא רוצה להרגיש את זה. כן מורידים פרופיל בשנים האחרונות אין מה לעשות, אני כן מוצאת את עצמי לפעמים אומרת לילדים שלי אל תצעקו בעברית ברחובות במיוחד כשאני איתם לבד. זה עצוב מאוד ואני מקווה שזה ישתנה".

אירוע הפרידה של סרג'י רוברטו מברצלונה (IMAGO)

האירוע של קסטרו (חגי מיכאלי)

זה שהצטרפת לקסטרו זה אומר שנראה אתכם יותר בארץ עכשיו?

"לגמרי, אני באה המון לארץ ואתם תראו אותי יותר עכשיו".

מה עם עונת פרישה לסרג'י בישראל?

"אין לדעת, אבל אני מאחלת לו שיהיו לו עוד המון שנים בכדורגל ויעשה את הכי טוב שהוא יכול".

"עונת פרישה לסרג'י בישראל? אין לדעת" (חגי מיכאלי)

אם וכאשר זה יקרה, איפה את חושבת שהכי יתאים לו לשחק? באיזו קבוצה בליגת העל?

"כרגע אני מקווה שהוא יישאר באירופה. תראי, אני תל אביבית באש ובמים, אבא שלי הוא מכביסט שחקן עבר של מכבי תל אביב, גיסי שחקן עבר של מכבי ואנחנו אוהבים את מכבי. אבל אני כרגע מאחלת שסרג'י יישאר באירופה".