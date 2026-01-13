מיגל ויטור וקאנגווה ב-11 של קוז'וק להפועל י-ם

המסע אל עבר הגביע ימשיך הערב (שלישי, 20:00), כשמשחקי שלב שמינית גמר גביע המדינה ווינר יפתחו. במוקד - מפגש מסקרן על טהרת ליגת העל כאשר הפועל באר שבע, מחזיקת התואר, תארח את הפועל ירושלים באצטדיון טוטו טרנר.

הרכב הפועל באר שבע: אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, מיגל ויטור, ג’יבריל דיופ, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, שי אליאס, אמיר גנאח, זאהי אחמד ואיגור זלאטנוביץ'.

הרכב הפועל ירושלים: בן גורדין, הראל שלום, דויד דומגיוני, תמיר חיימוביץ’, ינון אליהו, אווקה אשטה, איליי מדמון, ינאי דיסטלפלד, נדים וראסנה, גיא בדש ואוהד אלמגור.

החבורה מבירת הנגב רוצה לשמור על התואר, וכדי לעשות זאת היא תצטרך לנצח בדרך לשלב הבא, כשהיא מגיעה למשחק אחרי 0:0 נגד מכבי חיפה בליגה. בשלב הקודם, ניצחו הבחורים של רן קוז’וק 1:2 את שדרות מליגה ב’, תוצאה צמודה למדי בהתחשב בפערי הרמות.

מן העבר השני, האדומים מהבירה מגיעים במצב לא טוב כשהם מתחת לקו האדום בליגת העל. החבורה של זיו אריה חילצה נקודה דרמטית נגד מכבי נתניה במחזור האחרון בליגה, כשבמסגרת הגביע עברה בשלב הקודם את הפועל אום אל פאחם אחרי 0:2 בסיום.

שתי הקבוצות כבר נפגשו פעמיים העונה במסגרת הליגה, כשהתוצאות היו חד צדדיות לטובת הפועל באר שבע. בסיבוב הראשון זה נגמר ב-1:5 מהדהד באצטדיון טדי, בעוד במשחק השני, שנערך לפני כשבועיים, ב”ש ניצחה 1:4 בטרנר. איך זה יגמר הפעם?