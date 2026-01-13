יום שלישי, 13.01.2026 שעה 15:02
כדורגל ישראלי

פלסטינים רצו לעקוב אחרי שחקני מכבי ת"א באנגליה

פרטים מטרידים ממשיכים להיחשף בנוגע למפגש בין הצהובים לאסטון וילה באירופית: באנגליה טענו שהפלסטינים רצו לעשות זאת מתוך מטרה לאיים. כל הפרטים

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)

המפגש בין מכבי תל אביב לאסטון וילה בליגה האירופית התרחש לפני כחודשיים, אבל בחלוף הזמן ממשיכים להיחשף פרטים מטרידים נוספים בנוגע לאופן שבו התנהל ביקור הקבוצה הישראלית באנגליה. כעת, תחקיר נרחב שפורסם ב"טלגרף" מציג תמונה חמורה במיוחד, ולפיה הופעלה תוכנית מעקב מאורגנת אחרי שחקני ואנשי המועדון, כחלק מניסיון של פעילים פרו פלסטיניים, שנועד לפי הפרסום "לאיים על קבוצת הכדורגל".

על פי הדיווח, אותם פעילים פעלו בתיאום במטרה לשבש את הגעת מכבי תל אביב למשחק ואף לשאוף לביטולו. במסגרת הפעילות, הם סרקו מלונות שונים ברחבי ברמינגהאם בניסיון לאתר את מקום שהייתם של השחקנים, בעוד שלטענת הכתבה, המשטרה המקומית לא העניקה משקל מספק לאיומים שהועלו באותה עת.

עוד נטען כי ראשי ארגונים אנטי ישראליים הנחו את הפעילים לתצפת על האצטדיון ועל מתחם האימונים של הקבוצה. לפי התיאור, הכוונה הייתה לעקוב אחר אוטובוס הקבוצה מרגע כניסתו לאצטדיון ועד חזרתו למלון, במטרה לאתר את מיקום השחקנים ולאפשר מחאות ואיומים ישירים כלפיהם.

מהכתבה עולה כי במהלך דיון שנערך בוועדה פרלמנטרית שעסקה בפרשה, הודו גורמי אכיפה מקומיים כי היו מודעים לתוכנית שכוונה נגד מכבי תל אביב ואוהדיה. עם זאת, האיום שימש בפועל כהצדקה להחלטה למנוע את כניסת האוהדים הישראלים למשחק, במקום לטפל באיום עצמו.

במקביל, בבריטניה נבחנת בימים אלה האפשרות להדיח את מפקד משטרת מערב מידלנדס, קרייג גילפורד, בעקבות ההחלטה לאסור על הגעת אוהדי מכבי תל אביב למשחק. גילפורד הואשם בכך שהתבסס על מידע מודיעיני שגוי בנוגע ל"חוליגניזם" מצד אוהדי הקבוצה, ובמקביל התעלם או טייח התרעות שלפיהן גורמים מהקהילה המוסלמית בברמינגהאם תכננו להצטייד באמצעים אלימים במטרה לארוב לאוהדים שהגיעו לעיר.

