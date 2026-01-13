"עשיתי כמיטב יכולתי": פוסט הפרידה של אלונסו

צ'אבי אלונסו נפרד היום (שלישי) מריאל מדריד ומאוהדיה בהודעה קצרה שפרסם ברשתות החברתיות, שבה הביע צער על ההזדמנות שהתפספסה והבטיח כי עשה את המיטב מצדו.

“השלב המקצועי הזה נגמר, וזה לא הלך כמו שהייתי רוצה. אימון ריאל מדריד היה כבוד ואחריות. אני מודה למועדון, לשחקנים ומעל לכל האוהדים על האמון והתמיכה. עוזב בכבוד, בהכרת תודה ובגאווה שעשיתי כמיטב יכולתי”, כתב אלונסו.

מאמן ריאל מדריד לשעבר, שמזכיר בדבריו את המועדון, אך לא את הנשיא פלורנטינו פרס, הספיק ליהנות משמונה חודשים בלבד בקבוצה לאחר שעזב את באייר לברקוזן, אך היכולת החלשה של הלבנים מאז חודש נובמבר הובילה לעזיבתו המוקדמת.