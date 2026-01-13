רמת גן לא שילמה לזנדברג, שכר השחקנים נחשף

הפועל רמת גן לא עמדה בתשלום למאמנה לשעבר מיכאל זנדברג בחודש שעבר, זאת למרות התחייבויותיה החוזיות. זנדברג, שפוטר מתפקידו והוחלף במסאי דגו, לא קיבל את שכרו עבור החודש האחרון לעבודתו במועדון. שכר הבסיס של זנדברג עמד על 212,718 ש"ח לעונה ברוטו, כאשר בצירוף תוספות ועלויות נלוות הגיע השכר ל-250,981 ש"ח, והעלות הכוללת מבחינת המועדון הסתכמה ב-267,481 ש"ח.

מנגד, העלות של מחליפו מסאי דגו נמוכה משמעותית. שכרו עומד על 137,596 ש"ח, ובצירוף תוספות שונות העלות הכוללת עבור הפועל רמת גן מגיעה ל-193,546 ש"ח. בסך הכל, עלות שכר המאמנים של רמת גן בעונה הנוכחית עומדת על 1,114,486 ש"ח, נתון שממחיש את ההוצאה המצטברת על עמדת האימון גם לאחר חילופי המאמנים.

במקביל, נחשף גם שכר השחקנים של הקבוצה, שעומד על 5,051,262 ש"ח לעונה, כאשר חלק מהמשכורות נחשבות גבוהות יחסית לליגה הלאומית. ניר ברדע משתכר 482,189 ש"ח לעונה, דודי טוויטו מרוויח 315,300 ש"ח, מוטי ברשצקי מקבל 343,638 ש"ח, ואיתמר ישראלי עומד על שכר של 297,331 ש"ח.

קנדי מוסונדה משתכר 378,734 ש"ח, עמית מאיר מרוויח 265,774 ש"ח לעונה, ותרזי תומא עומד על שכר של 248,342 ש"ח. הנתונים הללו מציפים את הפער בין עלויות השכר של הסגל לבין ההתנהלות הכלכלית סביב הצוות המקצועי.