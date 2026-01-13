"ברור שסלחתי לראיוס, הייתי רוצה לפגוש אותו"

משחקי שמינית הגמר בגביע המדינה בישראל יתחילו הערב (שלישי), כאשר במפגש אחד יתמודד קרב על טהרת הליגה הלאומית, בו בני יהודה תארח את מכבי הרצליה. לקראת המפגש, רפי דהן, התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE והתייחס לעבר, למה הוא עושה היום, לרובן ראיוס וגם חשף פרט מפתיע על יעקב שחר.

מה שלומך, רפי?

”שלומי מצוין, ברוך השם”.

מה אתה עושה בימים אלו?

”עוסק בחממה של הבית, שמחים ומאושרים, יוצאים לזיכוי הרבים ברחבי הארץ, לומדים בכולל בבוקר. מאושרים מאוד”.

אתה מרוצה מחייך החדשים?

”מרגיש שנולדתי מחדש. השם יתברך עשה איתי חסד גדול. הרבה חושבים שאני מסכן, כי כדורגל זה אהבה. כל ילד נולד היום עם כדור. אני מכיר את זה על בשרי. כשהיו פיגועים, פחדתי לעלות לאוטובוס אבל עשיתי הכל כדי להגיע לאימון. אחרי מה שעשה איתי בורא עולם ומה שעברתי, ולא הכירו בפציעה, הרגשתי בסחרור בחיים ולא ידעתי מה קורה. פתאום הרגשתי שבורא עולם איתי בחושך. שיש לי אבא שמחזיק אותי והולך איתי יד ביד. אנשים חושבים שירדתי כלכלית, ובגלל זה חזרתי בתשובה. דווקא הפוך, בורא עולם העשיר אותי וקניתי בית בקיסריה. אני לא רוצה לדבר על הדברים הגשמיים. הילדים בלימוד תורה, אשתי עם כיסוי ראש, למרות שבעבר אמרה שזה לא יקרה והנה זה קורה”.

רפי דהן והתיקול המדובר (צילום מסך דיילי מירור)

היית בתקופה קשה בחיים.

”מאוד, זרקו אותי למגרש עם כדור וזה מה שהכרתי”.

אתה רואה כדורגל?

”אין לי טלוויזיה בבית. אני ניזון משמועות, מהתלמידים והחברים. שמעתי שהיה קלאסיקו לא מזמן”.

לרובן ראיוס סלחת?

”בטח! בטח. הייתי רוצה לפגוש אותו אבל כל אחד בשלו עכשיו”.

רובן ראיוס (עמרי שטיין)

היו לא מעט אמוציות?

”בסוף כולם שליחים של השם. ראיוס היה השליח. הבאתי ליעקב שחר, שבא לבקר אותי, כוס יין ודברי ברכה, והוא שאל אם השתגעתי כי הוא זה שצריך לבקש סליחה. אמרתי לו שהכל בסדר והשם יתברך איתי. אם ראיוס יבוא לארץ אני הראשון שאסע אליו”.

מתי הייתה השיחה עם יעקב שחר?

”לפני כחצי שנה”.

אמרו שחיפה נכנסה לשנים קשות כי התלת קללות על המועדון.

”אסור להאמין באמונות כאלה, זה שטויות. אני אדם מאושר היום. לא מאחל רע לאף אחד. שכולם יהיו שמחים ושנתעסק רק בגאולה וברכות”.

רפי דהן (משה חרמון)

אתה היום תלמיד תורה ועושה עוד משהו?

”לומד בכולל, מעביר שיעורים ברחבי הארץ. זהו”.

יש הרבה שחקני כדורגל שבאים לשיעורים?

”ארז איסקוב שהוא סלב היום אבל היה שחקן לשעבר, ערן לוי בא. רוצים לארגן מפגש עם שיר צדק ואייל גולסה”.

אם ילד שלך ירצה ללכת לכדורגל עכשיו?

”האבא הוא מראה של הילדים. מה שהילד רואה אותך עושה הוא יחקה אותך. היום הילדים שלי רואים אותי ורואים את אמא שלהם והם רוצים לחקות אותנו. האופציה פחות פתוחה להם, אבל אני כן משחק איתם כתחביב ולא כמקצוע”.