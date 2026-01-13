יום שלישי, 13.01.2026 שעה 15:01
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

"הפועל י-ם? הכל יכול להיות, מצפה לטרנר מלא"

אקס הפועל ב"ש, דובב גבאי, דיבר לקראת המפגש בגביע ב-20:00: "יהיה קשה לשמור על תואר כמו גביע שנתיים ברציפות". וגם: לקראת מכבי נתניה נגד יפו

שחקני הפועל באר שבע (עמרי שטיין)
שחקני הפועל באר שבע (עמרי שטיין)

יש משחקים באמצע השבוע בכדורגל הישראלי בעקבות שמינית גמר גביע המדינה, ואחד המשחקים שישוחקו היום (שלישי, 20:00) יהיה בטרנר, שם הפועל באר שבע תארח את הפועל ירושלים במטרה להפעיל לשמונה האחרונות. לקראת המפגש, אקס הדרומיים דובב גבאי עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

יכולה להיות הפתעה?
”הכל יכול להיות, בשני המפגשים הקודמים העונה ב”ש הביסה עם 1:4 ו-1:1. קשה לי להאמין שתהיה הפתעה”.

היית בגמר גביע עם הפועל ב”ש כבר.
”למה להזכיר את זה? תראה, ב”ש מגיעה כמחזיקת התואר, יהיה קשה מאוד לשמור על תואר כמו גביע שנה שנייה ברצף. שמעתי גם את כלפי אומר שיגיעו 7,000 אוהדים, אני מצפה לאצטדיון מלא”.

דובב גבאי חוגג במדי ב"ש (משה חרמון)דובב גבאי חוגג במדי ב"ש (משה חרמון)

איך אתה רואה את המשחק של נתניה נגד יפו?
”מסקרן מאוד, יפו בעונה לא טובה, החליפו כבר מאמן העונה. הפערים ברורים”.

גם בנתניה החליפו מאמן.
”נכון, שחקנים יבואו להוכיח, עוז בילו חוזר. בתנאי מזג אוויר קשים הפערים מצטמצמים. לדעתי בסוף נתניה תעבור”.

