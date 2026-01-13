יום שלישי, 13.01.2026 שעה 15:01
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2030-2419סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

"שוחחתי עם אלונסו, אשאר כל עוד ריאל תרצה"

המאמן החדש של הבלאנקוס דיבר לראשונה: "גיליתי רגע לפני ההודעה הרשמית, מה שאמרתי לצ'אבי יישאר בינינו". וגם: השחקנים, האגו, הגישה, המטרות ועוד

|
אלברו ארבלואה באימון (IMAGO)
אלברו ארבלואה באימון (IMAGO)

רעידת אדמה הייתה אתמול (שני) בריאל מדריד. הבלאנקוס הודיעו באופן רשמי על העזיבה של צ’אבי אלונסו ומינו במקומו את אלברו ארבלואה, כאשר כבר מחר המגן לשעבר יעמוד בפעם הראשונה על הקווים במשחק גביע נגד אלבסטה. בינתיים, בשעה זו הוא מדבר לראשונה כשהוא התיישב במסיבת העיתונאית לקראת המפגש בשמינית הגמר.

לפני מסיבת העיתונאים, הספרדי ערך את האימון הראשון שלו כמאמן הקבוצה. בנוסף אליו, גם מאמן הכושר האייקוני של המועדון, פינטוס, הוחזר והעביר את החלק של הכושר, כאשר יש לציין שהיו לא מעט היעדרויות באימון. שני כוכבים בדמות קיליאן אמבפה ורודריגו לא לקחו חלק באימון בעקבות פציעות והם יעברו בדיקות.

ארבלואה פתח: “זה יום מיוחד עבורי, כמו שכמעט כל יום בו אני בריאל מדריד הוא מיוחד. אבל כמובן שהיום זה מיוחד מאוד, אני מודע לאחריות שיש עליי ולמשימה שיש בפניי, ואני ניגש לדברים הללו עם המון ציפייה. נודע לי על סיום דרכו של אלונסו, דיברתי עם צ’אבי, כולם יודעים מה החברות שיש לנו, אני אוהב אותו מאוד והחברות תמשיך”.

אלברו ארבלואה באימון עם פינטוס (IMAGO)אלברו ארבלואה באימון עם פינטוס (IMAGO)

עוד אמר: “אני אהיה כאן ככל שריאל מדריד תרצה אותי כאן. מה שדיברתי עם צ’אבי אלונסו יישאר בינינו. אני מצפה מאוד למשחק הראשון שלי, אני מתרגש ולא יכול לחכות שהמפגש הזה כבר יגיע. ראו שהשחקנים נלחמו בסופר קופה ובמשחקים האחרונים, יש פה שחקנים שמוכנים לעשות הכל, לנצח עם הסמל הזה יכול לקרות רק עם דבקים לערכים של המועדון הזה”.

הספרדי המשיך: “השחקנים מחויבים למועדון ב-100%. לנהל את האגו? אני לא דואג לגבי זה. יש פה שחקנים מדהימים, לא רק באיכות, אלא גם במנטליות. כולם רק רוצים לנצח, אני שיחקנו בריאל מדריד ואני יודע על מה אני מדבר. אני רוצה שמי שמשחק בריאל יהיה שמח. גיליתי כמה רגעים לפני ההודעה הרשמית על אלונסו, מיד חייגתי אליו”.

ארבלואה הוסיף: “לא פחדתי לקחת את התפקיד כי אני ואלונסו חברים, הוא איחל לי בהצלחה, והייתי עושה את אותו הדבר אם זה היה הפוך. חברות זה מעל הכל. דיברנו לא קצת והוא איחל לי את כל הטוב שיש. אני רק רוצה שהשחקנים יהיו בריאים ויהנו, ללבוש את הסמל הזה זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך בחיים. מוריניו? בקשר טוב, לא דיברתי איתו עדיין, הוא השפיע עליי המון, אבל אני אהיה אלברו ארבלואה”.

