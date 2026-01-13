הרכבים וציונים



כארם ג'אבר (רועי כפיר)

המסע אל עבר הגביע נמשך גם הערב (שלישי) כשמשחקי שלב שמינית גמר גביע המדינה ווינר נערכים בשעה זו. אחד מהם מפגיש את מכבי נתניה מליגת העל עם מכבי יפו מהליגה הלאומית באצטדיון מרים שבנתניה, כשרק אחת תעפיל אל רבע הגמר.

היהלומים מגיעים אחרי ימים סוערים במיוחד, שכללו זעזוע על הקווים אחרי הפיטורים של יוסי אבוקסיס. הרוחות במועדון לא שקטות, כשהצהובים יודעים שניצחון יכול להסב קצת שקט לקבוצה.

מי שיעמוד על הקווים הוא מאמן שמוכר מאוד לקהל הצהוב בדמותו של בני לם, שמחליף זמנית את יוסי אבוקסיס, עד שימונה מאמן קבוע. נתניה מגיעה עם שני ניצחונות בלבד בתשעה משחקים, כשאחד מהם היה במסגרת הגביע כשהביסו 0:6 בסיבוב הקודם את בני יפו.

מן העבר השני, האורחת מגיעה מתחתית הליגה הלאומית, כשרק הפרש שערים מפריד כרגע בינה לבין הקו האדום. יפו ניצחה במחזור האחרון 0:1 את כפר כאסם, ובסיבוב הקודם השיגו סנסציה גדולה בדמות ניצחון 0:2 על בני סכנין מליגת העל.