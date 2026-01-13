יום שלישי, 13.01.2026 שעה 19:53
יום שלישי, 13/01/2026, 19:30אצטדיון שלמה ביטוחגביע המדינה - שמינית גמר
מכבי בני ריינה
שער איאד חלאילי (19)
דקה 22
0 1
שופט: אוראל גרינפלד
הפועל פ"ת
שקד ברנשטיין | 13/01/2026 19:30
הרכבים וציונים
 
 
עמנואל באנדה מנסה לעצור את נדב נידם (רדאד ג'בארה)
עמנואל באנדה מנסה לעצור את נדב נידם (רדאד ג'בארה)

המסע אל עבר הגביע נמשך גם הערב (שלישי) כשמשחקי שלב שמינית גמר גביע המדינה ווינר נפתחים עם ארבעה מפגשים מסקרנים. בשעה זו, מתקיים מפגש על טהרת ליגת העל, כשהפועל פתח תקווה מארחת את בני חיינה בקרב ישיר על השלב הבא במפעל.

בצד של המארחת, החבורה של עומר פרץ מגיעה בכושר שיא עם חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות. בשלב הקודם, המלאבסים עברו את עירוני כרמיאל מליגה א’, שלא עשתה חיים קלים, והמשחק הסתיים ב-1:2 צמוד במיוחד.

מן העבר השני, החבורה של אדהם הדיה נמצאת בעונה מזעזעת. לנועלת טבלת ליגת העל שני ניצחונות בלבד העונה בליגה והם מגיעים אחרי שני הפסדים רצופים. בסיבוב הקודם, ניצחה הקבוצה מהצפון 0:1 את הפועל כפר שלם מהליגה הלאומית.

שתי הקבוצות נפגשו ממש לפני עשרה ימים בלבד, במסגרת הליגה, כשהפועל פתח תקווה חגגה עם 1:4 גדול. בסיבוב הראשון העונה, המלאבסים הביסו גם עם 1:6 אדיר, והמפגשים בין הקבוצות הראו חד צדדיות. כעת, חיינה תנסה להפתיע ולצאת לדרך חדשה בעזרת הגביע, בעוד הפועל פ”ת תקווה להמשיך בעונה הנהדרת שלה. 

מחצית ראשונה
  • '12
  • כרטיס צהוב
  • גם עאיד חבשי ספג כרטיס צהוב. בתוך פחות מרבע שעה, שני שחקני הגנה של האורחת צריכים להיזהר
  • '7
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה להפועל פתח תקווה וגם החמצה ראשונה. כדור של איתי רוטמן הוגבה לרחבת בני ריינה ופגש את רגלו של ג'יימס אדניי שנותר ללא שמירה, אבל הבעיטה שלו הלכה לשמיים
  • '4
  • כרטיס צהוב
  • איאד חוטבא גלש בצורה מסוכנת לרגלי צ'יפיוקה סונגה וספג כרטיס צהוב בשלב מוקדם
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אוראל גרינפלד הוציא את ההתמודדות לדרך! הפועל פתח תקווה תעפיל לשלב רבע הגמר, או שבני ריינה תצליח להמתיק מעט את העונה עם מקום בין שמונה האחרונות?
