יום שלישי, 13.01.2026 שעה 19:52
יום שלישי, 13/01/2026, 19:00אצטדיון שכונת התקווהגביע המדינה - שמינית גמר
מכבי הרצליה
כרטיס אדום אוהד ברזילי (28)
דקה 52
0 0
שופט: יובל שטיין
בני יהודה
יובל בר | 13/01/2026 19:00
הרכבים וציונים
 
 
ג'ואל אוסטין ואורי צעדון (שחר גרוס)
ג'ואל אוסטין ואורי צעדון (שחר גרוס)

המסע אל עבר הגביע נמשך גם הערב (שלישי) כשמשחקי שלב שמינית גמר גביע המדינה ווינר נפתחים בשעה זו עם ארבעה מפגשים מסקרנים. אחד מהם הוא מפגש על טהרת הליגה הלאומית, כשבני יהודה, שזכתה בשני גביעים בעשור האחרון, מארחת את מכבי הרצליה.

הכתומים מגיעים למשחק כשהם בתחתית הטבלה, אך במומנטום חיובי עם ארבעה משחקים רצופים ללא הפסד, שכללו שתי תוצאות תיקו נגד הפועל ראשון לציון והפועל כפר סבא, ניצחון ליגה מרשים בדמות 0:3 על כפר שלם וניצחון בשלב הקודם בגביע 1:2 על מכבי את ביאליק.

מנגד, מכבי הרצליה מגיע מצמרת הליגה הלאומית, כשהיא במקום השני בטבלה, המוביל לעליית ליגה בסיום העונה. הצהובים מגיעים אחרי שני הפסדי ליגה רצופים בדמות 2:1 לנוף הגליל, ו-2:0 להפועל רעננה. בסיבוב הקודם ניצחה 1:4 את מ.כ כפר סבא.

שתי הקבוצות נפגשו במסגרת הליגה בחודש שעבר, אז יצאה מכבי הרצליה עם ידה על העליונה כשניצחה 2:3 דרמטי במיוחד עם מבול שערים בדקות הסיום. שתי הקבוצות רוצות להיות סינדרלות ולהגיע מהליגה השנייה אל רבע גמר הגביע, אך רק אחת תצליח.

מחצית ראשונה
  • '45+5
  • כרטיס צהוב
  • דני עאמר ניסה להגיע לכדור רוחב, אך תוך כדי הגלישה פגע בטל בומשטיין וקיבל כרטיס צהוב
  • '45
  • החמצה
  • כדור שהורחק לא מספיק טוב הגיע למתן לוי, שבעט מהאוויר, אך פספס את המסגרת
  • '30
  • חילוף
  • חילוף כפוי בהרצליה בעקבות האדום. תוליץ' יצא, וילינטון אפונזה נכנס
  • '27
  • כרטיס אדום
  • מכבי הרצליה נותרה ב-10 שחקנים! מכה לקבוצה של אלעד בראון, כאשר ברזילי ביצע עבירה גסה על ברמן ואחרי בדיקת VAR, הוא ראה את הכרטיס האדום הישיר והורחק
חמזה שיבלי בפעולה (שחר גרוס)חמזה שיבלי בפעולה (שחר גרוס)
חמזה שיבלי (שחר גרוס)חמזה שיבלי (שחר גרוס)
  • '17
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת לבני יהודה. שיבלי פרץ באגף שמאל ונכנס פנימה על סף הקו הלבן, ומזווית קשה בעט וסחט הדיפה טובה מבומשטיין
  • '8
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לבני יהודה. שגיא דרור פרץ מימין לשמאל ובעט חזק ושטוח, טל בומשטיין קלט
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יובל שטיין הוציא את ההתמודדות לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו