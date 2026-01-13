הרכבים וציונים



ג'ואל אוסטין ואורי צעדון (שחר גרוס) ג'ואל אוסטין ואורי צעדון (שחר גרוס)

המסע אל עבר הגביע נמשך גם הערב (שלישי) כשמשחקי שלב שמינית גמר גביע המדינה ווינר נפתחים בשעה זו עם ארבעה מפגשים מסקרנים. אחד מהם הוא מפגש על טהרת הליגה הלאומית, כשבני יהודה, שזכתה בשני גביעים בעשור האחרון, מארחת את מכבי הרצליה.

הכתומים מגיעים למשחק כשהם בתחתית הטבלה, אך במומנטום חיובי עם ארבעה משחקים רצופים ללא הפסד, שכללו שתי תוצאות תיקו נגד הפועל ראשון לציון והפועל כפר סבא, ניצחון ליגה מרשים בדמות 0:3 על כפר שלם וניצחון בשלב הקודם בגביע 1:2 על מכבי את ביאליק.

מנגד, מכבי הרצליה מגיע מצמרת הליגה הלאומית, כשהיא במקום השני בטבלה, המוביל לעליית ליגה בסיום העונה. הצהובים מגיעים אחרי שני הפסדי ליגה רצופים בדמות 2:1 לנוף הגליל, ו-2:0 להפועל רעננה. בסיבוב הקודם ניצחה 1:4 את מ.כ כפר סבא.

שתי הקבוצות נפגשו במסגרת הליגה בחודש שעבר, אז יצאה מכבי הרצליה עם ידה על העליונה כשניצחה 2:3 דרמטי במיוחד עם מבול שערים בדקות הסיום. שתי הקבוצות רוצות להיות סינדרלות ולהגיע מהליגה השנייה אל רבע גמר הגביע, אך רק אחת תצליח.