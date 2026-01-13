דירוג ההפתעות בשמינית הגביע בעשור האחרון

גביע המדינה 2025/2026 ייכנס היום (שלישי) לשלב שמינית הגמר עם ארבעה משחקים כשבמוקד הפועל באר שבע, מחזיקת הגביע, תארח את הפועל ירושלים באצטדיון טרנר. לכבוד המאורע, להלן דירוג ההפתעות הכי גדולות בשלב הזה מאז עונת 2015/16, כשאולי העונה תיכנס לרשימה המכובדת של סינדרלה חדשה.

מקום 7: מכבי ת”א – בני ריינה 2:1, 2024/25

במקום השביעי, הפתעה מהעונה הקודמת, שמתחילה את הרשימה כיוון שמדובר בסופו של דבר על שתי קבוצות מליגת העל. בני ריינה הצדיקה בענק את המוניטין שלה כקוטלת הגדולות עם ניצחון בבלומפילד הודות לשער ניצחון של אזקיאל הנטי בתוספת הזמן. עידו שחר, לו תשעה שערים העונה בליגה, כבש אז ראשון, ושער עצמי של סתיו למקין העלה את ריינה על הלוח. ריינה, נועלת הטבלה העונה, המשיכה במסעה בגביע תחת שרון כשהגיעה לחצי גמר היסטורי, והצהובים יקוו לתקן העונה את הרושם בדרבי ולזכות במאי בגביע לראשונה מאז דרבי הגמר הזכור ב-2021.

אזקיאל הנטי חוגג (רדאד ג'בארה)

מקום 6: בני ריינה (העל) – הפועל פ”ת (לאומית) 2:0, 2022/23

שנתיים לפני שהדיחה את מכבי ת''א בני ריינה הייתה בצד המופתע. הקבוצה של סעיד בסול שהייתה אז בעונתה הראשונה בליגת העל, הודחה מול הפועל פ''ת מהלאומית ועוד בבית אחרי הפסד 2:0 משער עצמי של ניר ברדע ושער נוסף של ניר ברקוביץ'. הפועל פתח תקווה, שעלתה ליגה בתום אותה העונה תחת עופר טסלפפה, העפילה דאז לרבע גמר גביע המדינה לראשונה מאז 2005, הישג אותו תקווה לשחזר כאשר השתיים ייפגשו שוב השנה, כשהפעם ברור מי הפייבוריטית.

ריצ'ארד בואטנג מאוכזב (חג'אג' רחאל)

מקום 5: הפועל כפ”ס – הפועל עפולה 3:0 (הארכה), 2020/21

במקום החמישי נמצאת התוצאה בהפרש הכי גבוה ברשימה. אמנם היא הושגה לאחר הארכה פלוס הרחקתו של אביב סולומון לקראת תום הזמן החוקי, אך לא כל עונה וגם לא כל עשר עונות אנו רואים קבוצה מליגת המשנה כובשת שלישייה ללא מענה בשמינית גמר גביע המדינה מול קבוצה מליגת העל.

וזה בדיוק מה שהפועל עפולה עשתה להפועל כפר סבא בשלב הזה לפני חמש שנים. גיא דהן (104), נתנאל גולדמן (109) ועמית מור (120) מצאו את הרשת בהארכה ולקחו את עפולה לרבע הגמר. כפ''ס ירדה ללאומית באותה העונה ומאז לא שבה לליגה העל. הפועל עפולה מצידה סיימה את דרכה במפגש הכפול מול מכבי חיפה.

גיא דהן חוגג (חגי מיכאלי)

מקום 4: הפועל עפולה – מ.ס אשדוד 1:3, 2018/19

שנתיים קודם לכן, שוב הפועל עפולה הדיחה את נועלת הטבלה בליגת העל דאז, מ.ס אשדוד, אותה אימן יובל נעים. יש כמה הבדלים מהותיים מההדחה של כפ''ס שתגיע שנתיים לאחר מכן: לאשדוד היה סגל מוכשר יותר מזה של כפ''ס, היא גם הצליחה להישאר בליגה בתום אותה העונה והמשחק נערך עם קהל כיוון שהוא היה כשנה לפני הקורונה. נתנאל גולדמן (14), דני גרופר (33) ודור כוכב (83) כבשו אז לעפולה של יגאל אנטבי, דין דוד רק צימק (42) לאשדוד. עפולה נעצרה בהמשך ברבע הגמר במפגש הכפול מול מחזיקת הגביע שבדרך, בני יהודה.

שחקני הפועל עפולה חוגגים את השלישי (אחמד מוררה)

מקום 3: אדומים אשדוד – קביליו יפו 1:1 (4:2), 2021/22

במקום השלישי נמצאת הקבוצה האחרונה מליגה א' שעלתה לשלב רבע הגמר, וזוהי מכבי קביליו יפו שעשתה זאת מול הפועל אדומים אשדוד, אז בלאומית, וכיום מועדון שחדל להתקיים החל מהשנה שעברה. אחרי 1:1 בתום 120 הדקות, מכבי יפו בשורותיה שיחקו אז שמות כמו ערן לוי ודובב גבאי, הצליחה לגבור מהנקודה הלבנה על היריבה העדיפה הודות לשתי הצלות של אלמוג מלול ופנדל מכריע מדויק של ניסים בן רוזיליו. לצערה של יפו, שהעפילה דאז לרבע גמר הגביע לראשונה מאז 1987, היא נעצרה מול מכבי ת''א, מחזיקת הגביע היוצאת דאז, במפגש הכפול.

אלמוג מלול (יונתן גינזבורג)

מקום 2: רעננה – בית”ר ת”א/רמלה 0:0 (5:4), 2015/16

על פניו, הבחירה במקום השני נדמית קצת אפורה, אבל ב-2015/16 הפועל רעננה רשמה את העונה הגדולה בתולדותיה כאשר העפילה לפלייאוף העליון וסיימה במקום השישי, כך שהדחה מול קבוצת לאומית בשמינית הגמר הייתה הפתעה מקצועית גדולה מאוד. מעבר לזה, למשחק עצמו רעננה של חיים סילבס הגיעה כשהיא ממוקמת במקום הרביעי בליגה, לא פחות. אמנם בבית''ר ת''א רמלה, קבוצת הבת של מכבי ת''א דאז, שיחקו לא מעט שמות שיגיעו רחוק כמו עלי מוחמד, שחר פיבן, רוסלן ברסקי ומתן חוזז, אך היה ברור שרעננה פייבוריטית, ושהיא יכולה להגיע להישג היסטורי גם בגביע המדינה.

אחרי 120 דקות מאופסות בהן בית''ר ת''א רמלה החזיקה מעמד מול היריבה העדיפה במדיה שיחקו אז שמות כמו ברק בדש, יובל שבתאי, ממאדו צ'אם, רנה מיחליץ, עידו לוי וגם שניר שוקר האגדי שעדיין נמצא בקבוצה שתפגוש מחר את מכבי חיפה, כל השחקנים כבשו מהנקודה הלבנה, רק עידו לוי הבלם החמיץ, ובית''ר ת''א רמלה של פטריסיו סייג רשמה הפתעה ענקית כשהתקדמה לשלב הבא על חשבון הפתעת העונה בליגת העל. לצערה, בית''ר ת''א רמלה הוגרלה לשחק ברבע הגמר מול האלופה שבדרך, הפועל באר שבע, והיא הפסידה לה פעמיים 2:0 במפגש הכפול.

בית"ר ת"א/רמלה חוגגת (אחמד מוררה)

מקום 1: כפר קאסם – קריית שמונה 0:1, 2018/19

שעתיים נסיעה תמיד יפרידו בין כפר קאסם לקריית שמונה, אך לפני שבע שנים הפרידו ביניהן גם שתי ליגות. שתי העובדות הנ''ל לא הפריעו לכפר קאסם לרשום את אחת מההפתעות הגדולות בגביע המדינה בשנים האחרונות, לא רק בשלב שמינית הגמר, אלא בכלל. קבוצה מליגה א' ששולחת הביתה קבוצה שתסיים לבסוף במקום העשירי בליגת העל זה ממש לא דבר שמתרחש בכל עונה.

אוהד אדלשטיין כבש את שער העלייה של כפר קאסם כבר בדקה התשיעית, והקבוצה של איסמעיל עאמר הצליחה לשמור על היתרון ולרשום סנסציה אדירה במשחק שנערך בכפר קאסם עצמה, ולא באצטדיון המושבה בו היא מארחת מאז שעלתה לליגה הלאומית. קריית שמונה של תומר קשטן לא הצליחה להכניע את צליל חתוכה, ומ.ס כפר קאסם עלתה לרבע הגמר שם נעצרה מול הפתעת העונה בליגת העל דאז, הפועל חדרה.

בהרכב כפר קאסם פתח דאז בן בנימין. ב-7 באוקטובר 2023, בנימין איבד את רגלו שנקטעה אחרי שנפצע במתקפת החמאס במסיבת הטבע. בנימין נפגע ברגלו מרסיסי רימון שהושלך לעברו במנוסתו במסיבת הטבע. בזמנו סיפר בנימין ל-ONE: "היינו 40 אנשים בבונקר עד אשר זרקו עלינו רימונים. ראיתי בבונקר מראות קשים שקשה לתאר של חלקי גופות". באותו יום, בן בנימין היה אחד מגיבורי העלייה של כפר קאסם שהדהימה את קריית שמונה, ושובר את הלב שהקריירה שלו הגיעה לסיומה באותו בוקר מקולל. אבל את ההישג הזה אף אחד לא יכול לקחת ממנו.