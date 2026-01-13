יום שלישי, 13.01.2026 שעה 12:14
ליגת ווינר סל 25-26
23908-109512הפועל ת"א
23970-116513מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
221167-124613בני הרצליה
211097-104613הפועל חולון
211045-110713הפועל ירושלים
191182-116313עירוני קריית אתא
191132-109813הפועל ב"ש/דימונה
181104-107813עירוני רמת גן
181092-104213מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
161120-106013מכבי רעננה
151140-101313אליצור נתניה
13902-78512הפועל גליל עליון

אחרי הניצחון: אונגנדה עזב את נתניה, בדרך לעמק

הסנטר, שקלע 10 נק' ב-80:94 של הקבוצה מהשרון על קריית אתא, מימש את סעיף היציאה שלו כדי לעזוב וצפוי לחזק את אברהמי: "השחקן בחר להמשיך הלאה"

|
ניק אונגנדה מטביע (רועי כפיר)
ניק אונגנדה מטביע (רועי כפיר)

אליצור נתניה השיגה אמש (שני) ניצחון ליגה שני בלבד מתחילת העונה, כשגברה 80:94 על עירוני קרית אתא. הסנטר, ניק אונגנדה, שיחק אתמול את משחקו האחרון בקבוצה והבוקר שוחרר ממנה, לאחר שמימש את סעיף היציאה בחוזה שלו.

אונגנדה עובר להפועל העמק, שם יחליף את קיידן שדריק הפצוע. הסנטר תרם במשחק הפרידה שלו מהצהובים-שחורים 10 נקודות, שבעה ריבאונדים, שתי חסימות ואת מדד הפלוס-מינוס הגבוה על הפרקט (18+). אונגנדה (25, 2.11) תרם בשבעת משחקי הליגה בהם שיחק בנתניה ממוצעים של 11.4 נקודות, 7.3 ריבאונדים, 1.6 חסימות ומדד יעילות של 16.1.

בנתניה פרסמו: “מועדון אליצור נתניה נפרד היום מניק אונגנדה. ניק הוא שחקן צעיר ומקצוען אמיתי, שעד למשחק האחרון אתמול נתן את כל כולו על הפרקט לטובת הקבוצה. המחויבות, האנרגיה וההשקעה שלו לא נעלמו מעינינו, ואנחנו מעריכים אותו מאוד על כך”.

עוד רשמו: “למרות ניסיונות ההנהלה להשאיר את ניק בשורות המועדון, הוא בחר להמשיך לאתגר הבא בקריירה שלו. אנו מכבדים את החלטתו ואת סעיף שחרור היציאה מהחוזה שלו מולנו, מאחלים לו הצלחה רבה בהמשך הדרך על המגרש ומחוצה לו. במועדון עושים מאמצים רבים למצוא חיזוק מתאים לקבוצה".

