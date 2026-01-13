אחרי הניצחון: אונגנדה עזב את נתניה, בדרך לעמק

אליצור נתניה השיגה אמש (שני) ניצחון ליגה שני בלבד מתחילת העונה, כשגברה 80:94 על עירוני קרית אתא. הסנטר, ניק אונגנדה, שיחק אתמול את משחקו האחרון בקבוצה והבוקר שוחרר ממנה, לאחר שמימש את סעיף היציאה בחוזה שלו.

אונגנדה עובר להפועל העמק, שם יחליף את קיידן שדריק הפצוע. הסנטר תרם במשחק הפרידה שלו מהצהובים-שחורים 10 נקודות, שבעה ריבאונדים, שתי חסימות ואת מדד הפלוס-מינוס הגבוה על הפרקט (18+). אונגנדה (25, 2.11) תרם בשבעת משחקי הליגה בהם שיחק בנתניה ממוצעים של 11.4 נקודות, 7.3 ריבאונדים, 1.6 חסימות ומדד יעילות של 16.1.

בנתניה פרסמו: “מועדון אליצור נתניה נפרד היום מניק אונגנדה. ניק הוא שחקן צעיר ומקצוען אמיתי, שעד למשחק האחרון אתמול נתן את כל כולו על הפרקט לטובת הקבוצה. המחויבות, האנרגיה וההשקעה שלו לא נעלמו מעינינו, ואנחנו מעריכים אותו מאוד על כך”.

עוד רשמו: “למרות ניסיונות ההנהלה להשאיר את ניק בשורות המועדון, הוא בחר להמשיך לאתגר הבא בקריירה שלו. אנו מכבדים את החלטתו ואת סעיף שחרור היציאה מהחוזה שלו מולנו, מאחלים לו הצלחה רבה בהמשך הדרך על המגרש ומחוצה לו. במועדון עושים מאמצים רבים למצוא חיזוק מתאים לקבוצה".