הדאגה של הפועל פ"ת מהמו"מ בין טאבי לסלטיק

בהפועל פתח תקווה ממתינים לסיום מו"מ בין ג'וסלין טאבי לסלטיק, כדי לדעת האם השחקן מחוף השנהב יעבור לקבוצה הסקוטית. השחקן, המריא ללונדון, שם יעבור בדיקות וייפגש עם מומחה לקרסול.

במועדון קיימת דאגה סביב הסאגה, כאשר לנפילת המו"מ תהיינה השלכות: בפ"ת, מועדון אשר לא שופע באמצעים כלכליים, בנו על הכנסה של 800,000 שתסייע משמעותית לקופת המועדון (שגם כך פתח בקמפיין גיוס של 300,000 שקלים), כשבנוסף, גם משכורתו לא גבוהה במיוחד.

לנוכח העובדה שאם לא יחתום בסלטיק בגלל פציעה, משמעות הדבר היא שהוא עשוי לעבור ניתוח שישבית אותו גם ממשחקי הקבוצה, שגם תצטרך להביא שחקן רכש אחר, גם לשלם לטאבי את משכורתו וגם לא להרוויח ממכירתו, דבר אשר יהווה מכה כלכלית קשה למועדון. אגב, בסביבתו הכחישו מו"מ עם סנדרלנד מהפרמיירליג, עליו דווח בכלי התקשורת המקומיים.

עומר פרץ (חג'אג' רחאל)

בינתיים, הקבוצה תנסה להעפיל הערב (שלישי, 19:30) לרבע גמר גביע המדינה, כשתארח את בני ריינה, בשחזור מפגש הליגה מהשבת שעברה, בו ניצחו חניכיו של עומר פרץ 1:4. פרץ ייתן את הצ'אנס בשער לשחר אמסלם שפתח גם מול כרמיאל וצפוי לבצע רוטציה.

בוני אמיין וצ'אפיוקה סונגה צפויים לפתוח בכל אופן, כאשר שביט מזל, גולן בני ומתן גושה בתמונת ההרכב. מי שלא יהיה בסגל יהיו שחר רוזן, תומר אלטמן ויונתן כהן הפצועים. האחרון, צפוי להיעדר גם מהמשחק מול בית"ר ירושלים בשבת, לאחר שהצטווה לנוח למשך עשרה ימים נוספים כדי להחלים מפציעתו.