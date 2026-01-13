יום שלישי, 13.01.2026 שעה 12:10
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

הדאגה של הפועל פ"ת מהמו"מ בין טאבי לסלטיק

הקשר נשלח למומחה קרסול בלונדון, במועדון חוששים ממכה כלכלית בה לא ירוויחו מהמכירה, לא ייהנו מהקשר עד תום העונה וישלמו לרכש. וגם: ההכנות לגביע

|
ג'וסלין טאבי (אורן בן חקון)
ג'וסלין טאבי (אורן בן חקון)

בהפועל פתח תקווה ממתינים לסיום מו"מ בין ג'וסלין טאבי לסלטיק, כדי לדעת האם השחקן מחוף השנהב יעבור לקבוצה הסקוטית. השחקן, המריא ללונדון, שם יעבור בדיקות וייפגש עם מומחה לקרסול.

במועדון קיימת דאגה סביב הסאגה, כאשר לנפילת המו"מ תהיינה השלכות: בפ"ת, מועדון אשר לא שופע באמצעים כלכליים, בנו על הכנסה של 800,000 שתסייע משמעותית לקופת המועדון (שגם כך פתח בקמפיין גיוס של 300,000 שקלים), כשבנוסף, גם משכורתו לא גבוהה במיוחד.

לנוכח העובדה שאם לא יחתום בסלטיק בגלל פציעה, משמעות הדבר היא שהוא עשוי לעבור ניתוח שישבית אותו גם ממשחקי הקבוצה, שגם תצטרך להביא שחקן רכש אחר, גם לשלם לטאבי את משכורתו וגם לא להרוויח ממכירתו, דבר אשר יהווה מכה כלכלית קשה למועדון. אגב, בסביבתו הכחישו מו"מ עם סנדרלנד מהפרמיירליג, עליו דווח בכלי התקשורת המקומיים.

עומר פרץ (חגעומר פרץ (חג'אג' רחאל)

בינתיים, הקבוצה תנסה להעפיל הערב (שלישי, 19:30) לרבע גמר גביע המדינה, כשתארח את בני ריינה, בשחזור מפגש הליגה מהשבת שעברה, בו ניצחו חניכיו של עומר פרץ 1:4. פרץ ייתן את הצ'אנס בשער לשחר אמסלם שפתח גם מול כרמיאל וצפוי לבצע רוטציה.

בוני אמיין וצ'אפיוקה סונגה צפויים לפתוח בכל אופן, כאשר שביט מזל, גולן בני ומתן גושה בתמונת ההרכב. מי שלא יהיה בסגל יהיו שחר רוזן, תומר אלטמן ויונתן כהן הפצועים. האחרון, צפוי להיעדר גם מהמשחק מול בית"ר ירושלים בשבת, לאחר שהצטווה לנוח למשך עשרה ימים נוספים כדי להחלים מפציעתו.

